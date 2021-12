Entretien de Kamala Harris avec Charlamagne Tha God s’échauffe après avoir demandé qui est le « vrai » président

Le vice-président Kamala Harris s’est hérissé vendredi après que l’animateur de télévision Charlamagne Tha God lui ait demandé qui était le « vrai » président de la nation.

« Je veux savoir qui est le vrai président de ce pays – est-ce Joe Biden ou Joe Manchin ? » Charlamagne a demandé dans son émission Comedy Central, « La vérité honnête de Dieu », tandis que lui et Harris discutaient de l’opposition du sénateur démocrate Manchin à une législation libérale sur les dépenses débattue à Capitol Hill.

Harris a répondu que le président Biden était le chef de la nation – puis a exprimé sa déception face à la question.

« Allez, Charlamagne, » dit-elle. « Non, non, non, non, c’est Joe Biden », a-t-elle répété alors qu’il tentait de donner les raisons de sa question.

« Et ne commencez pas à parler comme un républicain, à demander s’il est ou non président. … Et c’est Joe Biden, c’est Joe Biden et je suis vice-président et je m’appelle Kamala Harris », a-t-elle ajouté avec défi.

Elle a ajouté que les démocrates ont une majorité très mince au Sénat (avec Harris détenant le vote décisif potentiel sur tout lien entre 50 républicains et 48 démocrates plus deux indépendants qui caucus avec eux) et a affirmé que les républicains étaient unis contre le gouvernement ordre du jour.

Charlamagne a fait valoir que Manchin, un démocrate modéré de Virginie-Occidentale qui s’oppose parfois à son parti, » retardait le progrès » et blessait les Noirs avec ses votes.

Charlamagne Tha God a demandé à la vice-présidente Kamala Harris qui était le vrai président lors d’une interview pour l’émission hs Comedy Central. (./Presse associée)

« Je pense que c’est une erreur d’essayer de ne penser à cela qu’à travers le prisme des démocrates contre les démocrates, alors que le fait est que les républicains font systématiquement et unanimement obstacle au progrès », a déclaré Harris à l’hôte.

Elle a ensuite vanté les éléments du plan des démocrates, tels que le crédit d’impôt pour enfants, qui, selon elle, réduirait « la pauvreté des enfants noirs de 50% ».

« J’entends la frustration, mais ne nions pas l’impact que nous avons eu et convenons également qu’il reste encore beaucoup de travail à faire et que ce n’est pas facile à faire », a-t-elle déclaré. « Mais nous n’abandonnerons pas et je n’abandonnerai pas. »

Le vice-président Kamala Harris s’exprime à Washington, le 16 décembre 2021. (Associated Press)

Charlamagne a déclaré que les Américains ont besoin que Harris soit le « super-héros qui sauve la démocratie », ajoutant qu’il préférait la fougue qu’elle a affichée dans sa réponse sur qui est le vrai président.

« Ce Kamala Harris – c’est celui que j’aime », a-t-il déclaré.

Harris a également fait une interview avec le Los Angeles Times vendredi où elle a discuté du manque de prévoyance de l’administration sur les variantes du coronavirus.

« Nous n’avons pas vu Delta venir », a-t-elle déclaré au Times. « Je pense que la plupart des scientifiques n’ont pas – sur les conseils et la direction desquels nous nous sommes appuyés – n’ont vu Delta venir. Nous n’avons pas vu Omicron venir. out, a des mutations et des variantes. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.