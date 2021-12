Entretien de présentation du projet avec Hashland

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Salut les gars! Heureux de vous connecter aujourd’hui et d’en savoir plus sur Hashland ! Pouvez-vous nous en dire plus sur la fondation de Hashland et pourquoi vous avez décidé de créer Hashland ?

Bonjour à tous, tout d’abord, c’est un honneur pour moi d’être interviewé. Au cours des dernières années, j’ai été impliqué dans l’industrie des plateformes de jeux, travaillant dans la planification et l’exploitation de nombreuses grandes sociétés de jeux à travers le monde. À l’hiver 2018, c’était la première fois que je rencontrais le Meta Universe. J’ai été attiré par ce monde virtuel riche en technologies. Depuis, créer un monde virtuel connecté à la réalité est devenu mon objectif et mon rêve. Après avoir compris l’état actuel de la blockchain, je pense que la technologie Blockchain + Web3.0 peut fournir une bonne plate-forme pour les méta univers. Par la suite, j’ai dirigé notre équipe pour établir Metabase et nous avons commencé à construire le Hashland Meta Universe étape par étape.

La catastrophe de Covid en 2019 est sans aucun doute le plus grand défi de l’histoire de l’humanité. Nous savons que c’est le moment où les humains ont le plus besoin du monde virtuel pour alimenter l’économie du monde réel. Après avoir combiné le modèle de travail Play-to-Earn et le modèle économique parfait, le métaverse Hashland est né.

Pourriez-vous nous résumer les choses les plus importantes à propos de Hashland ?

Dans le métaverse Hashland, chaque utilisateur peut participer à Hashland GameFi pour gagner des HC en achetant Hashland NFT. Par conséquent, pour Hashland, l’expérience utilisateur du jeu et l’écologie de HC sont les plus importantes. Concernant GameFi, nous travaillons dur pour développer plusieurs jeux intéressants, et pour HC, nous prévoyons de le répertorier sur Binance.

Alors, à l’horizon 2022 et au-delà, comment Hashland aura-t-il un impact sur l’espace crypto / NFT ?

Nous avons toujours cru fermement qu’en 2022, NFT et Metaverse connaîtront un essor sans précédent. Et parce que Hashland NFT a le hashrate PlaytoEarn et HC & BTC, il deviendra certainement le NFT le plus populaire de tout le cercle crypto. Hashland NFT éliminera le problème des grosses bulles financières du NFT et deviendra le NFT le plus précieux.

Maintenant, pouvez-vous nous parler des réalisations de Hashland jusqu’à présent ? Dites-nous de quoi vous êtes le plus fier.

HashLand NFT a été lancé pour la première fois sur le marché Binance NFT. Dès sa mise en ligne, il a battu le record de ventes de tous les temps sur le marché Binance NFT et s’est vendu en 1 seconde. Et il s’est classé parmi les trois séries les plus populaires sur le marché Binance NFT pendant trois semaines consécutives et s’est classé au premier rang en termes de volume de transactions en un mois. Le 16 décembre, le premier GameFi de HashLand, Hash Warfare, a ouvert sa bêta fermée. Plus de 20 000 inscriptions, enfin 500 utilisateurs chanceux ont été sélectionnés pour participer à la version bêta, et le nombre d’utilisateurs en ligne a atteint 400.

Maintenant, donnez-nous un bref aperçu de l’avenir de Hashland. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet ?

Pendant l’épidémie, nous avons découvert que de nombreuses personnes manquaient de ressources financières parce qu’elles ne pouvaient pas travailler. La raison pour laquelle le méta-univers Hashland que nous avons construit a introduit le modèle de travail Play-to-Earn est de s’attendre à ce que les utilisateurs puissent gagner un revenu tout en se divertissant. Ce revenu peut être échangé contre de l’argent dans la vie pour améliorer leur vie. C’est comme aller au travail, sauf que travailler à Hashland sera amusant.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

Comme je l’ai mentionné précédemment, nous sommes Metabase, situés à Singapour, en Thaïlande, à Dubaï, etc. Notre équipe est originaire du monde entier, avec plusieurs des meilleurs talents de l’industrie financière, de l’industrie de la cryptographie et de l’industrie du jeu.

Quels partenariats Hashland a-t-il engagés jusqu’à présent, et lesquels ont le plus d’impact ?

Vous pouvez les voir au bas du site officiel. Je pense que le plus influent est Binance NFT. Je pense que de nombreux utilisateurs nous connaissent grâce à Binance NFT. Après tout, ils ne peuvent sélectionner que de bons NFT. Deuxièmement, nous avons 3,5 millions de followers sur CMC, ce qui confirme que notre coopération avec CMC est également fructueuse.

Maintenant, d’un point de vue plus technique, quelles sont les métriques de pièces pour le jeton HC et comment conduisent-elles à un système stable et équilibré ?

Le montant total de HC est de 21 millions, la production quotidienne est de 7 200 et la production est réduite de 10 % tous les trois mois. Dans l’ouverture de la fente pour carte, synthétisant NFT et GameFi, HC est l’équivalent de la monnaie légale dans le méta-univers Hashland, nous avons donc engagé une équipe financière professionnelle pour effectuer le contrôle économique de HC.

