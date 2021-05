Entretien de Project Rundown avec Bitspawn.

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

Salut les gars! Heureux de vous connecter aujourd’hui et d’en savoir plus sur le projet Bitspawn! Pouvez-vous nous en dire plus sur la création du projet et quel est le problème que vous abordiez?

Bitspawn résout les problèmes liés à l’industrie du jeu prédateur, protège les droits des joueurs de jeux vidéo compétitifs et crée de nouvelles sources de revenus pour les joueurs.

Pourriez-vous nous donner un résumé des choses les plus importantes à propos de Bitspawn?

Bitspawn permet aux joueurs de gagner de l’argent grâce à leurs compétences dans de nouveaux domaines en dehors du streaming et de la création de contenu. Nous donnons aux plus de 2 milliards de joueurs du monde entier un moyen de lutter contre les pratiques prédatrices de l’industrie du jeu vidéo et de mettre de la valeur entre leurs propres mains. Bitspawn est un protocole pour créer une économie mondiale du jeu décentralisée.

Alors, à l’approche de 2021 et au-delà, comment Bitspawn aura-t-il un impact sur l’espace crypto ou sur le monde?

Bitspawn vise à offrir une solution pour dépolariser l’industrie du jeu vidéo et créer les bases d’une économie mondiale du jeu décentralisée. Bitspawn fournira des réseaux durables pour l’industrie du jeu vidéo qui fourniront des boucles de rétroaction positives à tous les participants.

Pouvez-vous maintenant nous parler des réalisations de Bitspawn jusqu’à présent, dites-nous de quoi vous êtes le plus fier?

Bitspawn a créé une application bêta avec plus de 12 000 utilisateurs enregistrés. Nous avons conclu avec succès notre vente de jetons et nous nous sommes intégrés dans l’un des meilleurs écosystèmes blockchain, Solana.

Maintenant, donnez-nous un bref aperçu de l’avenir de Bitspawn. Par exemple, quelles nouvelles choses souhaitez-vous apporter et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet?

Nous créons un oracle de jeu pour aider au traitement des données de jeu en chaîne et hors chaîne, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs telles que les matchs de paris, la progression et les marchés. Ces fonctionnalités à court terme permettront une plus grande convivialité pour un plus large éventail de joueurs.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans?

L’équipe principale travaille sur la blockchain depuis 2015 et a travaillé sur plusieurs projets. Eric Godwin, fondateur et PDG, est un expert de la blockchain et un ancien joueur compétitif. Alex Lan, CTO, est un ancien ingénieur d’Amazon et a créé sa propre blockchain de niveau entreprise. Lukas Kamadulis, CMO, est un expert des médias sociaux et a travaillé directement avec des entreprises telles que TikTok et Snapchat. Rhys Boulanger, COO, est un entrepreneur chevronné et un expert en affaires en ligne.

Quels partenariats vous êtes-vous engagés jusqu’à présent avec Bitspawn et lesquels sont les plus percutants?

Bitspawn s’est associé à de nombreux VC cryptographiques qui ajoutent de la valeur au développement de l’écosystème.

Si les gens souhaitent suivre Bitspawn sur les réseaux sociaux, visiter votre site Web ou lire vos documents importants comme votre livre blanc, quels liens devraient-ils visiter? Veuillez les énumérer ci-dessous.

Bien sûr, voici un lien vers notre Twitter, Telegram et Discord. J’espère te voir là-bas.

Twitter: https://twitter.com/BitspawnGG

Télégramme: t.me/bitspawnprotocol

Discord: discord.gg/invite/bitspawn

Merci beaucoup pour votre temps!