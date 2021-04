Entretien de Project Rundown avec OctoFi à The Capital

Compartir

Alors, à l’approche de 2021 et au-delà, comment OctoFi aura-t-il un impact sur l’espace cryptographique ou sur le monde?

Nous nous engageons à mettre l’accent sur la communauté et la transparence, et continuerons de le faire à l’avenir. Tout ce que fait OctoFi est conforme à notre «Manifeste Tentacult» qui fournit huit principes directeurs pour notre projet: «Tout ouvrir en open source, apprécier la communauté, éduquer les curieux, être toujours transparent, dire non à la surveillance, maintenir je vis le meme , responsabiliser les gens et rendre la confiance obsolète. “Dans cet esprit, nous espérons rendre les mondes de DeFi et NFT plus faciles, plus sûrs et plus gratifiants. Je pense que notre portefeuille pourrait devenir une priorité. il capture tout ce que nous faisons d’une manière si simple.

Maintenant, pouvez-vous nous parler des réalisations d’OctoFi jusqu’à présent? Et dans l’histoire du projet, dites-nous de quoi vous êtes le plus fier.

Nous sommes vraiment fiers de notre communauté et du chemin parcouru, récoltant à peine 87 000 $ grâce à notre vente publique, où nous sommes maintenant, c’est tout simplement incroyable. Mais tout cela grâce aux merveilleux sponsors du projet, nous les appelons “Frentáculos del Tentacult”. Nous avons récemment été vérifiés par Messari et enfermé la trésorerie du projet dans un multisig Gnosis Safe avec des clés détenues par les huit membres du conseil connu sous le nom de “L’Octogone” qui sont en place pour aider à gérer notre projet conformément à notre manifeste. Nous avons également été reconnus tout au long de notre parcours par Nik Patel, qui nous a donné 8 sur 10 dans son rapport sur les pièces, et SIMETRI, une branche de recherche de Crypto Briefing, nous a choisis comme leur «choix du mois». en décembre. Nous disposons désormais d’une trésorerie considérable pour la poursuite du développement et du marketing. Un avenir radieux à venir.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre INKubator (rampe de lancement)?

Bien sûr, vous pouvez lire notre annonce INKubator pour plus de détails.

Maintenant, donnez-nous un bref aperçu de l’avenir d’OctoFi. Par exemple, quelles nouvelles choses souhaitez-vous apporter et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet?

Il est important pour nous que nous soutenions un avenir multi-chaînes et nous nous efforçons de fournir une excellente expérience utilisateur tout en permettant à nos utilisateurs de récupérer de l’argent chaque fois qu’ils traitent avec les noms les plus fiables de DeFi et NFT. À l’avenir, nous travaillons dur pour établir plus de partenariats et plus d’avantages pour nos utilisateurs et la communauté dans son ensemble. Notre feuille de route couvre également une grande partie de ce qui est à venir.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans?

OctoFi a été fondé par moi, le Dr Octavius ​​et M. OG. Evidemment, ce ne sont pas nos vrais noms, car nous avons décidé de mettre en place le projet de manière anonyme, pour diverses raisons liées à la décentralisation. Mais nous voulions aussi éviter que le projet ne s’appuie sur la réputation de ses fondateurs, nous voulions nous assurer que le projet puisse se tenir tout seul. Maintenant que nous sommes plus établis, nous avons élargi l’équipe comme mentionné ci-dessus avec la formation du conseil “L’Octogone”. Les huit détenteurs de clés multi-signatures apportent un large éventail d’expérience au projet, et comprennent: Cameron (YouTuber) de Crypto Daily, RN03xx (personnalité CT bien connue), Steven Toast (partie de SPECTER GRP), Marco (l’un des meilleurs écrivains de crypto-monnaie) sur Quora), Nathan et Darnboo (deux développeurs vraiment talentueux), AK88 (un expert en crypto-actualités bien connecté) et bien sûr MA (notre infâme artiste Meme connu pour beaucoup de nos mèmes populaires). L’équipe est également soutenue par un membre de longue date de la communauté nommé CFow qui gère les questions et les annonces, et nous avons également Kevin Feng en tant que conseiller (ancien COO de VeChain).