Entretien de sortie: le maire de Seattle Jenny Durkan sur la pandémie, Amazon et la lutte contre le conseil municipal

Le maire de Seattle, Jenny Durkan, répond aux questions des journalistes à la suite d’un événement Apple en 2019 pour le nouveau bâtiment de l’entreprise à Seattle. (Photo de fichier . / Monica Nickelsburg)

Suggérer que le maire de Seattle, Jenny Durkan, a eu une course sous pression en tant que plus haut responsable élu de la ville d’Émeraude, c’est sous-estimer gravement son mandat.

Enrôlé dans ses fonctions après la démission d’un ancien maire en disgrâce, puis confronté à une croissance fulgurante mais déstabilisatrice, à une pandémie mondiale, à des troubles sociaux générationnels et à un conseil municipal qui avait des idées très différentes sur la gouvernance, la course érodée de Durkan dans l’histoire locale ne ressemble à aucune d’elle prédécesseurs.

Les combats sur la réforme de la police, sur les maisons inabordables, sur le devoir civique du plus grand employeur de la ville en Amazonie et sur la façon d’équilibrer la compassion pour la population sans logement contre une communauté d’affaires frustrée, ont dominé son mandat – un mandat qu’elle a choisi de mettre fin sans chercher à re- élection.

Durkan, ancienne avocate américaine et fan numéro un de Seattle Storm, a récemment passé du temps avec . pour parler de son mandat de maire. (Et non, elle ne manquera pas du tout le conseil municipal.) L’interview a été éditée par souci de concision et de clarté.

. : Le mandat de maire s’est déroulé sans incident, n’est-ce pas ?

Durkan : Ce fut l’un des mandats de maire les plus discrets que la ville ait jamais connus (rires). Le mot sans précédent, je pense, ne rend même pas compte de ces deux dernières années. Ce fut probablement la période la plus marquante de l’histoire de la ville.

GW : Avez-vous l’impression qu’il y a des choses que la ville a particulièrement bien gérées pendant la pandémie et des choses que vous souhaiteriez que la ville ait gérées différemment ?

Durkan : Lorsque l’histoire sera écrite, Seattle sera la ville reconnue pour bien faire les choses. Nous avons été les premiers – sans feuille de route, sans véritable aide fédérale, sans accès aux tests – et en quelques semaines, nous aurions pu avoir 70 000 cas et des milliers de décès. Cela nous a obligé à pivoter et à innover presque instantanément. Et je pense que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli.

Nous avons pu mettre en place un programme de vaccination pour lequel nous avons maintenant reçu 320 000 vaccins de la ville de Seattle. Quatre-vingt-dix pour cent des habitants de Seattle âgés de 12 ans et plus ont au moins commencé le vaccin. Nous savions que c’était le seul moyen de vraiment réduire [COVID-19]. Nous avons mis en place un programme de tests avec 1,2 million de tests gratuits et près de 60 % de nos résidents l’ont utilisé. Le résultat est que nous avons le plus faible nombre de cas, d’hospitalisations et de taux de mortalité de toutes les villes d’Amérique. C’est une réalisation remarquable.

GW : Votre terme est essentiellement une histoire de deux villes, commençant par un énorme boom technologique qui a conduit à des problèmes spécifiques. Et puis la pandémie. Comment pensez-vous que le monde des affaires va voir votre héritage en tant que maire ?

Durkan : Nos petites entreprises ont été les premières touchées par la pandémie, mais ce sont nos partenariats avec les grandes entreprises, et celles-ci acceptant de travailler à domicile presque instantanément, qui ont donné à notre région le temps dont elle avait besoin pour faire face aux autres parties de la pandémie. Même pendant la pandémie, nous avons vu que les liens importants que nous avons eus avec le monde des affaires ont vraiment profité aux habitants de Seattle.

Presque toutes les entreprises ont été aux prises avec les mêmes problèmes que la ville, et la pandémie a presque éclipsé tous les autres problèmes qu’elles ont rencontrés en tant qu’entreprise. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas eu à maintenir et à poursuivre leurs activités. Mais en toile de fond, s’ils n’avaient pas bien compris, rien d’autre n’était possible.

Et donc je pense qu’il y a une forte reconnaissance parmi les entreprises – pas seulement ici localement, mais à l’échelle nationale – que Seattle était un vrai leader et continue d’être un leader. Je pense également que cela montre ce que nous pouvons faire en tant que ville, lorsque nous travaillons réellement avec des entreprises, grandes et petites, pour s’attaquer à un très gros problème.

Durkan examine les Amazon Spheres depuis les installations AWS de l’entreprise. (Photo de fichier . / Monica Nickelsburg)

GW : Revenons avant la pandémie à la taxe sur les salaires, également connue sous le nom de taxe d’entrée sur Amazon. Cela s’est transformé en un problème assez épineux pour votre bureau ainsi que le conseil municipal. Avez-vous l’impression que ce problème était davantage un problème lié à la politique ? Ou avez-vous l’impression que c’était plus un problème politique?

Durkan : Je pense que ce n’est rien de ce qui précède. Pour en revenir à votre question précédente, lorsque je suis arrivé (au bureau du maire), il ne faisait aucun doute que le boom technologique avait changé le visage de notre ville. Nous étions la ville à la croissance la plus rapide en Amérique. La population que nous ajoutions, pour la plupart, était composée de jeunes travailleurs technologiques très bien rémunérés.

Cela a créé d’énormes disparités dans notre ville parce que le coût du logement a tellement monté en flèche. Nous sommes à une époque plus déplacée que la révolution industrielle, et la pandémie a accéléré cet impact. Donc, si vous revenez avant la pandémie, nous étions très concentrés sur la création d’une gamme de partenariats avec le monde des affaires qui pourraient vraiment résoudre ce problème.

Premièrement, le programme Seattle Promise se concentre vraiment sur la façon dont nous offrons une éducation aux étudiants de Seattle et les amenons à un endroit où ils peuvent rivaliser dans la nouvelle économie. Deuxièmement, regardez notre Conseil consultatif de l’innovation, qui a été une très bonne plateforme pour nous permettre de connaître les entreprises. Je pense qu’il y avait une grande reconnaissance parmi les entreprises elles-mêmes que nous devions changer ce qui se passait dans notre ville afin qu’elles aient un endroit où leurs travailleurs veulent travailler.

GW : Quels conseils donneriez-vous à Bellevue, qui courtise maintenant le même type de croissance que Seattle avait à South Lake Union. Il y a beaucoup de soupçons parmi les promoteurs et les défenseurs du logement qu’ils ne sont pas aussi bien préparés.

Durkan : Vous allez connaître une croissance en même temps que le métro léger commencera à s’ouvrir là-bas. Je donnerais des conseils non seulement à eux, mais aux autres villes de banlieue. Nous avons vu que lorsqu’il y avait une pression exercée sur Seattle, la pression du logement s’est rapidement déplacée vers les zones suburbaines. L’une des plus fortes augmentations du coût d’une maison est à Tacoma. Donc logement, logement, logement.

Lorsque vous avez cet afflux de nouvelles personnes qui viennent travailler pour des entreprises de nouvelles technologies dans une ville, une nouvelle économie, cela mettra une pression énorme sur votre marché du logement. Cela faussera ce marché de sorte que, tout à coup, le coût du logement sera beaucoup plus élevé que ce que les gens qui y vivent peuvent se permettre. Il doit y avoir une concentration totale sur le logement abordable et le chaînon manquant (logement à revenus).

Vous devez avoir une ville où vos professeurs, vos pompiers et vos employés de restaurant peuvent réellement se permettre de vivre. Et cela est devenu hors de portée pour la ville de Seattle et le sera de plus en plus non seulement à Bellevue, mais à Redmond et dans d’autres villes.

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan. (Photo de fichier . / Monica Nickelsburg)

GW : Que montreriez-vous et diriez-vous : « C’est quelque chose qui a fait bouger les choses en ce qui concerne le logement abordable » ?

Durkan : Je suis extrêmement fier que même en ces temps agités, nous nous concentrions sur le logement. Au cours de mes quatre années en tant que maire, nous avons annoncé 2,5 milliards de dollars de nouveaux logements abordables, 7 600 nouvelles unités, probablement la période la plus productive de logements abordables dans l’histoire de la ville, dans le cadre de la taxe sur le logement. Nous avons également fait MHA (Mandatory Housing Affordability) qui, je pense, était vraiment important pour s’assurer que le développement paie pour le coût du développement.

Nous nous sommes également penchés sur de nouvelles stratégies, par exemple l’acquisition rapide d’immeubles à appartements déjà construits. Comme vous le savez, (une nouvelle construction) prend environ deux à trois ans entre l’obtention du permis et la construction et peut coûter 300 000 $ et plus par unité. Ce n’est tout simplement pas évolutif. Et nous avons donc dû chercher d’autres alternatives.

GW : Récemment, lors du sommet ., le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a critiqué les relations de son entreprise avec la ville de Seattle. Quelle est votre impression de cette relation ? Et que devrait faire la ville, le cas échéant, pour améliorer cette relation ?

Durkan : Je pensais en fait que l’interview d’Andy était très centrée sur le conseil municipal. Nous avons eu une relation de travail très positive (avec Amazon), ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas qu’ils n’aient pas à intervenir car je pense qu’il existe des moyens pour Amazon de s’intensifier pour Seattle et pour d’autres villes.

Et ils l’ont fait. Récemment, ils ont apporté une contribution importante au parc riverain, par exemple, qui va vraiment transformer la ville de Seattle. Ce sont eux qui ont contribué au programme de bourses de quatre ans pour informaticiens que nous venons de créer pour les Seattle Colleges. Mais toutes ces relations doivent être entretenues et les gens doivent être prêts à s’asseoir dans une pièce et à se parler.

GW : Quels conseils donneriez-vous au futur maire Bruce Harrell sur le travail, et plus précisément sur les relations avec le conseil municipal ? Il obtient un conseil légèrement différent de celui que vous aviez, mais en grande partie le même groupe de personnes.

Durkan : Je pense qu’il ne fait aucun doute qu’au cours des deux dernières années, sur certains sujets, il n’y a pas eu d’accord entre (moi) et le conseil municipal. Sept des (neuf) membres ont immédiatement voulu définancer la police à hauteur de 50 %. (Ancien chef de police Carmen Best) et moi nous sommes opposés à cela parce que nous pensions que ce serait mauvais pour la sécurité publique. Je pense que nous avions raison. Nous avons également eu des désaccords dans le domaine de l’itinérance, sur la façon d’amener les gens à l’intérieur et de s’assurer que nos parcs publics peuvent être appréciés par les gens.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas et ne devez pas proposer autant d’alternatives à la réponse de la police armée que vous le pouvez. Et nous l’avons fait. Mais vous avez aussi besoin de la police. Bruce Harrell, depuis le tout début, (devrait) avoir des réunions régulières avec les membres du conseil municipal pour trouver des moyens de se concentrer sur ce qui (est) convenu.

Et donc je pense qu’il faut vraiment aller de l’avant. Et j’espère vraiment que le conseil municipal a tourné une page sur ces combats, et qu’ils seront plus sensibles à ce qui est clair que veulent les habitants de Seattle.

Le PDG d’Expedia Group, Mark Okerstrom, à droite, explique à la maire de Seattle Jenny Durkan les plans du nouveau campus de l’entreprise en 2019. (. File Photo / Nat Levy)

GW : Que feriez-vous en haut de votre liste si vous deviez faire un autre mandat ?

Durkan : Numéro un, toujours la pandémie. Le virus n’en a pas fini avec nous. Nous ne savons pas à quel point la maladie est grave ou ce qu’elle fait avec les personnes qui sont complètement vaccinées ou boostées. Mais Omicron grandit et nous avons vu des pays fermer, des universités fermées. Premièrement, le maire doit se concentrer là-dessus.

Deuxièmement, évidemment, la reprise de notre centre-ville va être critique. On a commencé cet été, puis on a eu cette vague avec Omicron. L’accent sera mis sur la reprise du centre-ville. Comment récupérer ces petites entreprises ? C’est une affaire de poulet ou d’œuf où vous avez besoin de travailleurs qui assurent ce trafic piétonnier quotidien. Tant d’entreprises vont continuer à travailler à domicile. Nous devons travailler avec nos grands employeurs pour déterminer comment récupérer leurs employés.

Nous devons travailler avec nos petites entreprises pour voir comment elles seront robustes. Et nous devons travailler avec la Downtown Seattle Association, les petites entreprises et d’autres pour nous assurer que nous améliorons vraiment la sécurité publique et l’itinérance dans le centre-ville.

GW : Une dernière question en deux parties : allez-vous manquer le travail ? Le conseil municipal va-t-il vous manquer ?

Durkan : (Des rires). Il y a des parties de ce travail qui sont tout simplement phénoménales. Ma partie préférée de ce travail, sans exception, est de sortir de l’hôtel de ville et de rencontrer des gens. J’aime aller dans différentes parties de la ville et m’asseoir et parler aux gens de ce qui se passait dans leur vie et de la façon dont le gouvernement peut l’améliorer. Et j’ai ressenti beaucoup de satisfaction et de joie pour les choses que nous pouvions faire pour avoir un impact positif sur la vie des gens et des communautés. Cette partie va me manquer.

Le véritable objectif à l’avenir avec l’arrivée d’un nouveau maire est que le conseil et le maire tournent la page pour se concentrer vraiment sur ce dont les gens ont besoin en ce moment. Ils veulent que nous continuions à lutter avec succès contre la pandémie. Ils s’inquiètent de la sécurité publique et de la perte de policiers. Ils veulent que la nouvelle autorité régionale des sans-abri réussisse.

GW: Je prendrai cela comme un oui, vous manquerez le travail et « aucun commentaire » sur le fait de manquer le conseil municipal.

Durkan : Je pense juste que les zones dans lesquelles nous avons eu des conflits, les électeurs ont parlé. Ils s’attendent à ce que ce conseil et ce maire se mettent au travail pour arranger les choses.