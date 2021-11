Entretien de synthèse du projet avec BNBPay

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Salut les gars! Heureux de vous connecter aujourd’hui et d’en savoir plus sur BNBPay ! Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de BNBPay et quel est le problème que vous releviez ?

Merci de m’avoir invité. Je m’appelle James et je suis le co-fondateur de BNBPAY – nous sommes un projet de cryptage destiné à devenir la passerelle de paiement cryptée la plus largement adoptée pour le commerce Web3.

Pouvez-vous nous résumer les éléments les plus importants concernant BNBPay ?

Né dans le BSC, BNBPay intègre le protocole ERC-1363 pour permettre aux utilisateurs de payer leurs dépenses en utilisant $ BPAY et d’autres jetons cryptographiques.

Vision : Fiable, immuable et efficace sont nos principes fondamentaux pour construire l’économie numérique décentralisée de l’industrie des paiements. Notre mission est de façonner l’avenir des paiements cryptographiques et de changer la façon dont nous effectuons les paiements cryptographiques. BNBPay s’efforce de devenir le paiement crypté le plus utilisé pour le trading. (À la fois le commerce électronique et les magasins physiques). La confirmation de la transaction à chaque paiement sera prête en moins de 5 secondes, ce qui la rend adaptée à tout achat en magasin.

ÉCOSYSTÈME DE PAIEMENT BNBPAY

• BNBPay propose une solution à grande échelle pour le paiement crypté, du portefeuille du client au commerçant instantanément. Pourquoi attendre des confirmations ou faire face au casse-tête des transactions échouées ?

• Le terminal de paiement BNBPay POS donnera aux commerçants la possibilité de recevoir n’importe quelle devise crypto, stable ou fiduciaire sans tracas afin qu’ils puissent éviter tout risque de volatilité.

• Le commerce électronique BNBPay permet une intégration facile avec les détaillants en ligne et les services par abonnement.

• Le système de récompenses BNBPay permet aux clients de payer avec $ BPAY, ainsi que de gagner en pariant via notre portefeuille BNBPay.

• $ BPAY n’est que le début, l’ensemble de l’écosystème crypto est l’avenir.

Alors, à l’approche de 2021 et au-delà, quel sera l’impact de BNBPay sur l’espace crypto ou sur le monde ?

Derrière le projet BNBPay se trouve un groupe de spécialistes du paiement et de pionniers de la cryptographie avec des décennies d’expérience combinée dans les secteurs des points de vente et du commerce de détail et de paiement.

Par conséquent, nous avons les connaissances techniques et commerciales pour faire évoluer BNBPAY en tant qu’entreprise, grâce à des partenariats stratégiques, des produits centrés sur l’utilisateur et des réseaux existants pour apporter des paiements cryptographiques à des millions de commerçants à travers le monde.

Le terminal de paiement BNBPay POS donnera aux commerçants la possibilité de recevoir sans problème n’importe quelle devise crypto, stable ou supérieure à 150 fiat afin qu’ils puissent éviter tout risque de volatilité.

Maintenant, pouvez-vous nous parler des réalisations de BNBPay jusqu’à présent et dans l’histoire du projet, dites-nous de quoi vous êtes le plus fier ?

Nous avons parcouru un long chemin en un peu moins de 4 mois depuis le début. Nos portefeuilles de titres ont augmenté de manière organique pour atteindre près de 50 000 titres. Notre capitalisation boursière est passée de moins de 1 million à près de 450 millions à son apogée. Nous prévoyons de lancer notre application mobile BNBPAY, nos plugins de commerce électronique BNBPAY, nos points de vente et nos plateformes de récompenses Staking vers la fin de ce trimestre. Nous avons entamé le processus de demande de licence de paiement auprès de la MAS (Monetary Authority of Singapore). Nous avons récemment signé un protocole d’accord avec Kee Song Biotech pour devenir leur partenaire exclusif de crypto-paiement. https://twitter.com/BnbPay/status/1453338208905965577?s=20 Les 12 prochains mois seront énormes pour BNBPAY alors que nous cherchons à accélérer la croissance de l’adoption par les commerçants et les utilisateurs !

Maintenant, donnez-nous un bref aperçu de l’avenir de BNBPay. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet ?

Le produit est tout pour nous. Notre équipe de développement est divisée en développement de produits pour les clients et développement de produits pour les commerçants.

Pour les clients, l’expérience utilisateur est primordiale – une expérience UIUX intuitive et visuellement époustouflante contribuera grandement à accroître l’adoption et la rétention des utilisateurs.

Pour le marchand, il s’agit d’une intégration transparente avec son flux de paiement marchand existant. Nous devons effectuer des paiements cryptographiques rapides, abordables et compatibles avec votre logiciel de tenue de livres et de comptabilité existant.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

PDG Zave Huang – Un entrepreneur énergique qui a créé de nombreuses entreprises, avec plus de 5 paiements d’entreprise. Zave est chargé de guider l’entreprise vers sa vision, d’établir des partenariats stratégiques clés et d’obtenir des financements.

CTO Teason Phang : a créé plusieurs entreprises technologiques, dont 2 dans les paiements commerciaux. Teason est responsable du développement de produits et de la R&D pour BNBPAY.

CCO (Chief Cryptographic Officer) James Zhang – Entrepreneur financier passionné par tout ce qui touche à la crypto-monnaie. James est responsable du côté des jetons de l’entreprise, du marketing des jetons et de la communauté aux partenariats liés à la cryptographie.

Dans quels partenariats BNBPay s’est-il engagé jusqu’à présent et lesquels ont le plus d’impact ?

Nous avons récemment signé un protocole d’accord avec Kee Song Biotech pour devenir leur partenaire exclusif de crypto-paiement.

BNBPAY est très heureux d’annoncer notre nouveau marchand à bord https://t.co/cDuAc0F642 qui s’associera avec nous en tant que fournisseur de paiement crypto exclusif ! Fondé en 1987. KeeSong Group est l’un des principaux producteurs de volaille en Asie, avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars ! pic.twitter.com/IhVWw4gFX3 – BNBPay (@BnbPay) 27 octobre 2021

Kee Song Group est une société cotée en bourse à Taiwan et est l’un des plus grands producteurs de volaille d’Asie du Sud-Est avec des revenus de plus de 100 millions de dollars par an.

Nous sommes en pourparlers avec des entreprises plus importantes et nous prévoyons d’établir des partenariats plus stratégiques au cours des 12 prochains mois.

Maintenant, d’un point de vue plus technique, quelles sont les mesures de change pour BPAY et comment conduisent-elles à un système stable et équilibré ?

Tokenomics, c’est 10% de récompenses BPAY, 10% de développement et 5% de marketing.

Nous avons déjà brûlé 20 +% de l’approvisionnement.

Nous avons été très attentifs à la stabilité des prix jusqu’à présent et n’avons encore retiré aucun des portefeuilles de développement ou de marketing et ne le ferons probablement jamais.

Au lieu de cela, nous comptons sur la taxe professionnelle de 10 % pour les dépenses professionnelles.

La taxe professionnelle de 10 % est là pour récompenser les premiers investisseurs avec réflexion et éviter les bots en avance (5 % de réflexion, 3 % de développement/marketing et 2 % de rachat automatique).

Notre Pancake LP est verrouillé jusqu’en 2026 et nous venons de figurer sur leur premier échange BitMart le 21/11/21.

Si les gens souhaitent suivre BNBPay sur leurs pages de réseaux sociaux, visiter leur site Web ou lire leurs documents importants comme leur livre blanc, quels liens doivent-ils visiter ? Veuillez les lister ci-dessous.

site web : www.bnbpay.io

Lien : linktr.ee/BNBPAY

BNBPAY Dapp : app.bnbpay.io

Site marchand : marchand.bnbpay.io

Démo du portefeuille crypto BNBPAY : https://youtu.be/q9ecjhtSklA

Plugin Woo-commerce : Vamos.bnbpay.io

Plugin OpenCart : buca.bnbpay.io

Merci beaucoup pour votre temps!