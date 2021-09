Entretien de synthèse du projet avec Nova Rally

Salut les gars! Heureux de vous connecter aujourd’hui et d’en savoir plus sur le projet Nova Rally ! Pouvez-vous nous résumer les choses les plus importantes à propos de Nova Rally ?

Nova Rally est conçu pour être le jeu Play to Earn Blockchain le plus accessible.

Vous choisissez simplement une voiture et deux pilotes de rallye et les engagez dans une course contre 7 autres joueurs.

Le résultat est calculé instantanément et le gagnant est annoncé !

Maintenant, pouvez-vous nous parler de vos réalisations jusqu’à présent, et dans l’histoire du Nova Rally, s’il vous plaît dites-nous ce dont vous êtes le plus fier ?

Une nouvelle IP sans marketing et nous avons vendu pour 205 000 $ de NFT. Les TVN ont augmenté 18 fois plus que la demande de TVN.

Les mises à jour sont diffusées tous les jours et le projet est plus proche de la communauté que n’importe quel jeu blockchain.

Dans un monde de controverse et de “tirage de tapis”, nous offrons une transparence et une honnêteté totales à notre base d’utilisateurs. Nous facturons les frais les plus bas du marché secondaire pour toujours nous assurer que les joueurs peuvent réellement gagner de bonnes marges sur les transactions.

Pourriez-vous nous donner un aperçu du jeu pour obtenir les fonctionnalités du jeu ?

Juste en ayant une voiture ou un personnage, vous gagnez du carburant par heure que vous utilisez pour participer à des courses, vous pouvez vendre ce carburant sur le marché libre

Lorsque vous gagnez une course, vous obtenez un pack de fragments contenant un petit morceau d’un personnage ou d’une voiture, vous en combinez 5 pour créer une nouvelle voiture / pilote.

En remportant 10 courses dans la ligue des débutants, vous pouvez sacrifier 3 du même NFT et passer à la ligue suivante pour gagner plus de récompenses.

Maintenant, donnez-nous un bref résumé de l’avenir du projet. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour le Nova Rally ?

Nous voulons que nos joueurs se réunissent et achètent en utilisant le carburant du jeu, de petits morceaux de piste, qui pourraient être combinés pour faire un grand rallye pour la saison prochaine.

Nous voulons des courses communautaires avec leurs propres ligues et récompenses, car ces communautés maintiennent la base de joueurs en vie.

Pour moi, je veux que les courses soient un événement fou où les joueurs envoient des messages à leurs amis en disant “Pouvez-vous croire ce qui vient de m’arriver ?”, mais la saison 1 est en grande partie, nous allons mettre toute cette infrastructure technique en place et fonctionner correctement pour nos utilisateurs.

Enfin, je veux qu’il y ait un héritage dans le jeu, des joueurs qui remportent plusieurs championnats du monde des rallyes de la mort immortalisés dans des trophées NFT !

Pouvez-vous nous donner un aperçu de « The Death Rally » ?

Death Rally est le mode de jeu à haut risque une fois par jour, tout le monde peut participer à une course massive ! S’il se retrouve dans les 95% inférieurs, votre pilote NFT brûlera et votre voiture sera endommagée.

Cependant, les prix pour gagner sont une grande incitation! De précieux NFT qui permettent un chemin beaucoup plus facile vers la promotion et une invitation à l’événement du championnat du monde à la fin de la saison !

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

Nous avons une équipe d’environ 12 personnes maintenant, certaines à temps partiel et d’autres à temps plein.

Je supervise la conception des fonctionnalités du jeu et je suppose que je suis le visage du jeu, diffusant des mises à jour tous les jours.

Zyca est notre directeur artistique, qui est venu me voir au départ pour créer un jeu avec ces voitures de style classique qui flottent. Gère la modélisation 3D des actifs, ainsi que la coordination avec les artistes 2D.

Valera est notre développeur principal, conçoit une grande partie de la logique du contrat intelligent et gère le reste de l’équipe de développement. Il a beaucoup d’expérience dans le développement de blockchain et est un grand atout pour l’équipe.

Isaiah est un autre développeur senior de contrats intelligents responsable du partage et de la promotion des contrats intelligents.

Alex est un autre développeur de contrats intelligents qui s’est concentré sur Death Rally.

Nous avons Vladimir, qui est responsable de la belle conception UX de notre site Web.

Dasha est notre héros QA, il effectue des tests rigoureux sur tous les contrats intelligents.

Zahar, Alexander et Danii forment l’équipe de développement Front End.

Mirko a été d’une aide fantastique pour la conception du jeu, la tokenomics et la prévision de notre modèle de jeu pour gagner, il est extrêmement fort avec les chiffres et plein de bonnes idées.

Quels partenariats avez-vous noués jusqu’à présent et lesquels sont les plus marquants ?

J’essaye d’aider beaucoup d’autres projets et WAX est une super communauté de créateurs que j’adore. Cet amour se répand et si vous avez besoin d’une promotion ou d’un conseil, il y a toujours quelqu’un pour vous aider.

Nous travaillons en partenariat avec la communauté R-Planet et les récompensons pour avoir conservé leurs Fan Art NFT avec des jetons dans notre propre jeu.

Également des projets comme Oliveland (NFT représentant la terre réelle à Chypre) et Dark Country (un jeu de cartes à collectionner basé sur NFT dans WAX)

Nous avons eu beaucoup d’exposition initiale grâce à mon ami Zueljin qui est un créateur de contenu YouTube et Twitch populaire spécialisé dans les jeux Blockchain.

Maintenant, d’un point de vue plus technique, quelles sont les mesures des devises et comment conduisent-elles à un système stable et équilibré ?

Ainsi, en possédant et en maintenant les NFT liés au jeu, les joueurs obtiennent le jeton de carburant dont ils ont besoin pour courir.

Ils obtiennent 10 courses par jour au coût de base, puis un coût composé de 20 %, ce qui signifie que les personnes qui souhaitent courir plus peuvent le faire, mais doivent payer des frais supplémentaires pour équilibrer les choses.

Ce montant « payé en trop » au-delà du coût de base, est suivi et génère des crédits pour participer à un autre mode de jeu. Notre objectif est toujours de récompenser les joueurs qui choisissent de jouer sur un compte et n’essayent pas de jouer avec le système.

Le Death Rally équilibre très bien les choses en supprimant chaque jour un grand nombre de NFT communs, d’un autre côté, nous avons tous les personnages et voitures supplémentaires qui sont créés à travers les courses qui sont gagnées. C’est un changement constant entre les jours où plus de personnages seront brûlés et les jours où il y aura plus de caisses, et nous modélisons soigneusement nos résultats attendus et sommes impatients de voir comment les joueurs réagiront à ce système économique.

Si les gens souhaitent vous suivre sur vos pages de réseaux sociaux, visiter votre site Web ou lire vos documents importants comme votre livre blanc, quels sont les liens qu’ils devraient visiter ? Veuillez les lister ci-dessous.

Le meilleur endroit pour commencer est de consulter notre courte bande-annonce et notre article d’introduction moyen :

https://medium.com/@NovaRally/welcome-to-the-nova-rally-f3995f6e8df0

Vous pouvez acheter des voitures et des personnages sur AtomicHub Marketplace avec WAX

https://wax.atomichub.io/market?collection_name=novarallywax&order=desc&sort=created&symbol=WAX

Notre livre blanc est disponible sur

https://novarally.gitbook.io/nova-rally

Et le meilleur endroit pour rester à jour avec toutes nos dernières informations est sur notre serveur Discord :

https://www.discord.io/novarally

Merci beaucoup pour votre temps! Avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer ?

Venez faire partie de la meilleure communauté de jeux blockchain et aidez à créer un jeu pour les joueurs, pour les gens !