Entretien de synthèse du projet avec Octaplex

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Parlez-nous d’Octaplex et du concept qui le sous-tend.

Octaplex Network a été créé dans le cadre d’un effort visant à transformer un espace défini et sa nature en un espace plus sécurisé, coopératif et unifié qu’il ne l’est aujourd’hui.

Nous voulons améliorer cet espace en mettant en œuvre nos idées et en étant pionniers en apportant notre part du puzzle à l’espace financier décentralisé et en ouvrant ainsi la voie à son évolution.

Le concept de notre projet est divisé en différents aspects, y compris notre vision, tokenomics, récompense de performance et aspects de mise en réseau. Ils apportent tous des valeurs différentes mais significatives au projet pour créer un réseau pleinement fonctionnel qui sert le bénéfice de tous.

La blockchain Ethereum abrite la plupart des projets de Defi. Pourquoi Octaplex a-t-il choisi d’opter pour BSC ?

Nous voulons permettre à tous les investisseurs de contribuer au projet s’ils le souhaitent, car les frais de gaz Ethereum sont souvent hors de portée pour l’investisseur de détail moyen. Binance Smart Chain était notre blockchain de choix pour diverses raisons telles que

L’utilisation de faibles coûts de transaction, une large base communautaire et une facilité d’utilisation ont été l’un des principaux facteurs qui nous ont incités à démarrer nos projets sur ce réseau.

Quelles sont les principales caractéristiques déjà présentes dans l’écosystème ?

Il existe de nombreuses fonctionnalités déjà développées et implémentées dans l’écosystème. Parmi eux se trouve notre application décentralisée qui permet à ses utilisateurs de recevoir des récompenses multi-jetons en jetons au choix de chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut utiliser ce système de performance pour recevoir jusqu’à 6 jetons différents dans les ratios de pourcentage de son choix parmi un portefeuille de jetons en constante expansion.

Notre contrat comporte de nombreux mécanismes pour garantir la meilleure base possible pour poursuivre la construction du projet. Ces mécanismes incluent une loterie incluse dans chaque transaction d’achat ou de transfert, ainsi qu’un système de largage qui rend l’expérience d’investissement également ouverte à des surprises positives. Le contrat a mis en place un système anti-baleine et une tokenomique très uniques qui visent à assurer l’équilibre optimal entre un pool de liquidités stables et de solides récompenses pour tous les investisseurs. Il existe également une fonction buyback and burn qui stabilise le prix et apporte un aspect déflationniste à l’offre de notre token $ PLX.

L’une des fonctionnalités actuellement en développement que nous espérons voir se développer bientôt est notre échange de réseau “PlexSwap”. Ce sera un échange sûr avec les projets inclus dans notre réseau et quelques autres fonctionnalités qui seront révélées avec le temps.

Il y a beaucoup plus en développement et sera révélé à notre communauté au fur et à mesure que la feuille de route et l’expansion progressent.

Avez-vous mentionné que l’écosystème est en croissance continue? Quelles sont les fonctionnalités que vous envisagez d’introduire ?

Il y a beaucoup de choses que nous prévoyons d’introduire et nos idées évoluent constamment en acquérant de nouveaux partenariats et en regardant les bons et les moins bons points de nos idées existantes.

L’équipe vise à livrer aussi efficacement que possible et à adopter une approche ferme mais confiante pour atteindre nos objectifs.

Nous prévoyons d’introduire plusieurs nouvelles fonctionnalités dans l’écosystème : un portefeuille qui se connectera à notre écosystème et à la dapp pour une expérience utilisateur plus facile. Notre échange sécurisé termine actuellement son développement et sera dévoilé au public sous peu. Il y a aussi un aspect très important du réseau, ou plutôt une concrétisation de notre vision : un espace en ligne pour la communauté et les projets de réseau où chacun peut participer et bénéficier du réseau. Ce sera un espace social communautaire qui apportera de nombreuses fonctionnalités avec lui-même, mais tout se révélera lentement à notre communauté au fur et à mesure que le développement et notre nouveau livre blanc seront publiés.

Comment allez-vous choisir les partenaires pour rejoindre ce nouveau projet ?

Nous aimons beaucoup les partenaires ambitieux et communicatifs. Des équipes qui partagent la même vision que la nôtre en termes de nivellement de l’espace défi en un espace plus connecté et plus sûr pour tout le monde. Habituellement, notre chemin vers l’organisation de nouveaux partenariats comprend une réunion de partenaires chez Zoom afin que nous puissions mieux nous connecter et voir avec qui nous travaillons. L’utilité ou une idée solide est également toujours la bienvenue dans tout projet auquel vous souhaitez vous associer.

Passons à la tokenomique. Dites-nous en plus sur le token $ PLX et son rôle dans l’écosystème.

$ PLX est notre jeton natif et est actuellement le point central de notre système de récompenses. Il permet aux utilisateurs de saisir des prix, des parachutages et des systèmes de loterie simplement en achetant un nombre quelconque de jetons. Les airdrops sont une exception car ils nécessitent une détention d’au moins 10 $ PLX, les autres n’ont aucune exigence de quantité de détention. Au fur et à mesure que le développement progresse, nous déléguerons de nouveaux utilitaires à notre jeton natif via les plateformes et fonctionnalités de l’écosystème.

Quelles mesures avez-vous mis en place pour assurer la pérennité et la longévité du token ?

Nous considérons la coopération de l’équipe, son développement constant et sa motivation à se développer comme le facteur le plus important pour assurer la stabilité et la longévité. Nous sommes convaincus qu’une équipe bien coordonnée, forte et déterminée est ce qui fait la différence entre des projets bien établis et des projets en voie de disparition. Nous sommes déterminés à maintenir le projet vivant et prospère en développant et en créant constamment de nouvelles idées, ainsi qu’en nous développant grâce à de nouveaux partenariats.

Ce sont tous des moyens par lesquels nous maintiendrons l’écosystème en constante expansion tout en écoutant les demandes de notre communauté et en mettant en œuvre les bonnes.

Parallèlement aux efforts de l’équipe, la stabilité et la longévité sont soutenues par un système tokenomique bien pensé et des mécanismes de contrat conçus exactement à ces fins.

Donnez-nous plus de détails sur les autres jetons et le système de récompense multi-jetons.

Notre système de récompense est une mise à jour unique et novatrice du système de performance précédent mis en œuvre par de nombreux projets. Nous conduisons l’évolution de ce concept en introduisant un système de récompenses à plusieurs jetons parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Chaque utilisateur peut choisir jusqu’à 6 jetons différents pour recevoir ses récompenses, parmi un plus grand portefeuille de jetons parmi lesquels choisir.

En plus des options de jeton uniques, les utilisateurs peuvent également décider manuellement de leurs ratios.

Tout cela est réalisé via notre application décentralisée (dApp) où l’on peut connecter son portefeuille et interagir directement avec notre contrat à travers celui-ci.

Pouvez-vous décrire certains des avantages du système de récompenses multiples pour les utilisateurs ?

L’un des plus grands avantages est la liberté donnée à tout utilisateur de choisir ses propres préférences et de les modifier à tout moment. L’accès à l’ensemble de l’écosystème des récompenses et à la dapp se fait simplement via le jeton $ PLX, qui est le point qui permet à l’utilisateur de recevoir les récompenses de son choix à partir du portefeuille donné. Un autre avantage est la sécurité des investissements de notre communauté, car non seulement nous ajoutons un jeton aléatoire à notre écosystème, mais ils sont ajoutés après une évaluation minutieuse du projet et une réunion avec l’équipe afin que nous puissions prendre une décision claire sur l’association . .

À quoi ressemble la feuille de route Octaplex ? Quelles sont les entreprises que vous recherchez dans les mois à venir ?

Notre société actuelle, qui est en cours de fermeture au moment de la rédaction, est l’échange décentralisé sécurisé de PlexSwap. Ce sera une bourse qui utilisera les fonds de liquidité existants de Pancakeswap, il n’est donc pas nécessaire de remplir un autre fonds de liquidité pour les projets de nos partenaires. Notre objectif est de créer un écosystème d’échange pour offrir aux investisseurs du réseau la possibilité de vivre une expérience d’échange sûre et relaxante. Soit en ayant une variété de projets sûrs dans lesquels investir, soit en ayant une expérience sans tapis, car seuls les projets inclus dans le réseau seront sur l’échange.

Une autre société de développement importante sur laquelle nous travaillons est l’espace en ligne de notre réseau, où notre communauté, nos projets et nos entreprises / influenceurs pourront se connecter dans un réseau tangible d’échange, de soutien et de croissance. Nous pouvons considérer cette tâche de développement comme une tâche qui aidera à fournir aux projets qui partagent notre vision une expérience plus facile pour atteindre leurs objectifs et améliorer cet espace avec nous et tous ceux qui souhaitent se joindre. C’est, dans notre vision, l’une des pièces manquantes qui aidera défi et ses participants à atteindre un plus grand succès et à grandir ensemble.

Et l’équipe ? Parlez-nous un peu plus du cerveau derrière le réseau Octaplex.

L’équipe de base d’OCtaplex Network est composée de 5 personnes originaires d’Europe. Nous avons différents ensembles de compétences qui répondent à toutes les exigences nécessaires pour développer avec succès tous les aspects du réseau. Les membres de notre équipe principale ont une expérience mitigée dans l’espace crypto, allant des vétérans de plus de 10 ans aux développeurs qui ont récemment repéré des opportunités dans l’espace crypto. Notre équipe est liée par des objectifs communs pour changer positivement cet espace et guider son évolution à travers le développement de notre projet et la connexion avec des personnes et des équipes partageant les mêmes idées. En plus de l’équipe principale, notre équipe se compose également d’une équipe de modération. Nous avons 10 autres personnes dans l’équipe de modération, y compris des créateurs de contenu, des experts de la communauté, des graphistes et des modérateurs de médias sociaux.

Où les passionnés de crypto pourraient-ils trouver plus d’informations sur le projet ?

Nos médias sociaux et nos canaux fourniront une excellente introduction à n’importe quelle partie et aspect du réseau Octaplex. Pour les personnes qui préfèrent le contenu vidéo ; De nombreuses vidéos sur youtube expliquent notre projet. Pour le type de lecteur, je suggérerais de s’aventurer dans les profondeurs de notre projet à travers nos canaux médiatiques https://medium.com/@OctaplexNetwork et notre site Web https://octaplex.io/, qui devraient fournir tous les autres liens pertinents vers nos réseaux sociaux. canaux, y compris twitter, reddit, et plus encore. Pour les personnes intéressées qui ont plus de questions ou souhaitent vivre une expérience plus personnelle avec notre équipe et la communauté ; Vous pouvez nous trouver dans notre groupe de télégramme officiel et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir, ainsi que de répondre à toute demande.

Pendant que nous finissons ? Quelle est la vision d’Octaplex ? Qu’essayez-vous de réaliser avec l’écosystème?

En bref, Octaplex est une vision d’un espace sûr qui relie plusieurs projets, communautés et individus dans un réseau en ligne d’échange et de croissance. Nous nous efforçons d’accompagner défi dans son évolution future en s’appuyant sur de meilleures bases et une approche plus positive. Notre vision et nos idées pour l’avenir sont soutenues par notre système de récompense de performance unique, reliant plusieurs projets dans un écosystème inclusif qui profite à tous.