Entretien désastreux de Matt Gaetz avec Tucker Carlson, expliqué

Quelques heures après que le New York Times a annoncé la nouvelle que le représentant Matt Gaetz (R-FL) faisait l’objet d’une enquête fédérale pour trafic sexuel présumé, il a reçu une plate-forme de l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, pour raconter sa version de l’histoire. Mais Gaetz a fini par bâcler l’interview de softball si complètement que Carlson a fini par dire à ses millions de téléspectateurs que c’était «l’une des interviews les plus étranges que j’ai jamais menées».

À divers moments de l’interview, Gaetz – qui nie les allégations – a déclaré volontairement l’existence d’allégations criminelles contre lui qui ne font pas encore partie du dossier public, a soulevé des allégations d’inconduite sexuelle contre Carlson dont la plupart de ses téléspectateurs n’étaient probablement pas au courant. et a fait tout son possible pour impliquer Carlson dans des histoires sur sa vie personnelle.

«Je peux dire qu’en fait, vous et moi sommes allés dîner il y a environ deux ans, votre femme était là, et j’ai amené une de mes amies – vous vous en souviendrez – et elle a été menacée par le FBI, on lui a dit que si elle ne le ferait pas ‘t flic au fait que d’une manière ou d’une autre j’ai été impliqué dans un système de pay-for-play, qui pourrait rencontrer des problèmes, ”a déclaré Gaetz. «Je crois donc qu’il y a des gens au ministère de la Justice qui essaient de me salir. Fournir des vols et des chambres d’hôtel à des personnes avec qui vous sortez et qui ont l’âge légal n’est pas un crime. »

« Je ne me souviens pas du tout de la femme dont vous parlez ou du contexte, honnêtement, » répondit Carlson.

Gaetz implique à nouveau bizarrement Tucker Carlson dans son propre peccadillo personnel, puis dit: « prévoir des vols et des chambres d’hôtel pour les personnes majeures avec lesquelles vous sortez n’est pas un crime » pic.twitter.com/wD0hUmwGGN – Aaron Rupar (@atrupar) 31 mars 2021

Cet échange est intervenu peu de temps après que Gaetz a déclaré à Carlson: «Je ne suis pas la seule personne à l’écran actuellement à avoir été faussement accusée d’un acte sexuel terrible. Vous avez été accusé de quelque chose que vous n’avez pas fait.

«Vous venez de parler d’un spectateur souffrant de troubles mentaux qui m’a accusé d’un crime sexuel il y a 20 ans, et bien sûr ce n’était pas vrai. Je n’avais jamais rencontré la personne », répondit Carlson. « Mais je suis d’accord avec vous pour dire qu’être accusé à tort est l’une des pires choses qui puisse arriver, et vous le voyez souvent. »

Carlson a été faussement accusé d’avoir agressé une femme il y a environ 20 ans, mais a également été accusé d’avoir harcelé sexuellement un invité de son émission dans le cadre d’un procès intenté l’année dernière. (Fox News a nié les allégations contre Carlson et d’autres hôtes contenues dans le procès.)

Bien que Carlson n’ait pas défié Gaetz pendant l’interview, il n’était pas ravi de la façon dont il a géré l’interview.

Après une pause publicitaire, Carlson a semblé jeter Gaetz sous le bus, disant que l’interview était «l’une des interviews les plus étranges que j’ai jamais menées» et ajoutant: «Je ne pense pas que cela clarifie beaucoup … le comprendre. »

Wow. De retour de la publicité, Tucker Carlson proclame que l’interview qu’il vient de mener avec Gaetz était « l’une des interviews les plus étranges que j’ai jamais menées ». pic.twitter.com/85Fnyv4Km9 – Aaron Rupar (@atrupar) 31 mars 2021

Mais plus important encore que la bizarrerie de l’entretien, c’est le fait que Gaetz n’a pas fait un travail très convaincant en essayant de réfuter les très graves allégations criminelles qui sous-tendent l’enquête fédérale. Sa défense revient essentiellement à affirmer qu’il est victime d’un vaste complot.

Gaetz allègue de manière invraisemblable que des fonctionnaires du ministère de la Justice de Bill Barr ont conspiré pour le démanteler

Selon le Times, Gaetz fait l’objet d’une enquête «pour savoir s’il a eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 17 ans et s’il a payé pour qu’elle voyage avec lui, selon trois personnes informées à ce sujet». (On ne sait pas si la personne dont Gaetz a dit avoir dîné avec Carlson et sa femme est la personne mentionnée dans l’histoire du Times.)

Le rapport du Times ajoute qu’il n’est «pas clair comment M. Gaetz a rencontré la jeune fille, qui aurait 17 ans au moment des rencontres il y a environ deux ans, que les enquêteurs examinent».

Au cours de l’entrevue avec Carlson, Gaetz a nié une conduite inappropriée, mais il l’a fait de manière très limitée et spécifique, en utilisant un langage qui soulevait plus de questions qu’il ne répondait.

«Le New York Times publie une histoire que j’ai voyagée avec une femme de 17 ans, et c’est vraisemblablement faux; les gens peuvent consulter mes dossiers de voyage et voir que ce n’est pas le cas », a déclaré Gaetz – même si un jeune de 17 ans n’est pas une« femme », les allégations vont au-delà du simple« voyage », et on ne sait pas comment« voyager » records »pourrait réfuter l’un d’entre eux.

Gaetz a poursuivi en alléguant que le mot de l’enquête avait été divulgué dans le cadre d’un complot d’extorsion, affirmant que « ce qui se passe est une extorsion de moi et de ma famille impliquant un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice » qui a exigé 25 millions de dollars en échange de l’acte sexuel. les allégations de trafic disparaissent.

Mais au cours d’une interview MSNBC peu de temps après, l’un des journalistes du Times a évoqué l’histoire de Gaetz, Katie Benner, a réfuté l’une des principales affirmations de Gaetz, affirmant sans équivoque que l’ancien officiel Gaetz accusé par son nom de faire partie d’un complot d’extorsion n’est pas t même impliqué dans l’enquête.

Cet ancien responsable du DOJ, David McGee, a déclaré plus tard au Daily Beast que les affirmations de Gaetz étaient fausses et constituaient «une tentative flagrante de détourner l’attention du fait que Matt Gaetz est apparemment sur le point d’être inculpé pour trafic sexuel de filles mineures».

Gaetz semble jeter des défenses contre le mur dans l’espoir que quelque chose restera en place. Il a conclu l’entretien avec Carlson en suggérant que l’enquête était politiquement motivée, en disant: «Je suis un conservateur bien connu et franc, et je suppose que c’est démodé dans de nombreuses régions du pays en ce moment.

Mais le Times rapporte que l’enquête «a été ouverte dans les derniers mois de l’administration Trump sous la direction du procureur général William P. Barr» – une chronologie qui contredit la suggestion de Gaetz selon laquelle ses opposants politiques sont prêts à l’attraper.

Enregistrez tout cet épisode bizarre sous « choses que les avocats de la défense ne conseilleraient pas »

L’interview de Gaetz avec Carlson est survenue peu de temps après avoir initialement répondu à la nouvelle de l’enquête dans une série de tweets, affirmant qu’il était victime d’un complot d’extorsion et que «mon père portait même un fil à la direction du FBI pour attraper ces criminels. La fuite plantée au FBI ce soir visait à contrecarrer cette enquête.

… et mon père a même porté un fil à la direction du FBI pour attraper ces criminels. La fuite plantée au FBI ce soir était destinée à contrecarrer cette enquête. Aucune partie des allégations contre moi n’est vraie, et les gens qui poussent ces mensonges sont des cibles … – Matt Gaetz (@mattgaetz) 30 mars 2021

Gaetz n’a pas encore fourni de preuves pour étayer ces affirmations, et a plutôt publié des retweets essayant de discréditer le New York Times et le ministère de la Justice. Mais son histoire serait plus facile à acheter si le membre du Congrès épris de Trump n’avait pas détruit sa crédibilité avec de fausses allégations selon lesquelles l’antifa serait responsable de l’insurrection du 6 janvier, en essayant effrontément d’intimider un témoin sur Twitter et en prenant d’assaut une installation secrète au Capitol dans le but de perturber le premier procès de destitution de Trump; en invitant un négateur notoire de l’Holocauste au discours de Trump sur l’état de l’Union en 2018; et en général en se comportant plus comme un sale filou du MAGA que comme un élu soucieux de faire le bien par ses électeurs.

La nouvelle de l’enquête fédérale sur Gaetz a éclaté quelques heures à peine après qu’Axios ait rapporté qu’il « avait dit en privé à des confidents qu’il envisageait sérieusement de ne pas demander de réélection et de quitter le Congrès plus tôt pour un emploi chez Newsmax », un média de droite qui s’est distingué par étant encore plus trompeur que Fox News.

Si ce que Gaetz a dit à Carlson est une indication, les nouvelles entourant l’enquête fédérale sur sa conduite pourraient être encore pires pour lui.

«J’ai vraiment vu cela comme un défi profondément troublant pour ma famille le 16 mars, quand les gens parlaient d’un mineur, qu’il y avait des photos de moi avec des enfants prostitués – c’est évidemment faux, il n’y aura pas de telles images parce que rien de tel ne s’est produit », S’est porté volontaire Gaetz, même si les allégations de pornographie juvénile n’étaient pas publiquement connues avant qu’il en parle.

On ne sait pas si Gaetz essayait de devancer une autre histoire. Mais ce qui est clair, c’est qu’aucun avocat ne recommanderait de répondre aux nouvelles d’une enquête fédérale en passant à la télévision nationale et en fournissant volontairement ce genre d’informations désobligeantes.

Lors d’une interview à Fox News mercredi matin, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), a déclaré qu’il retirerait Gaetz des comités si les allégations contre lui s’avéraient vraies, et ne pouvait pas expliquer pourquoi Gaetz était le seul républicain à voter contre un projet de loi contre la traite des êtres humains en 2017.

« Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle il voterait contre cela » – McCarthy sur Gaetz étant le seul républicain à voter contre un projet de loi contre le trafic sexuel en 2017 pic.twitter.com/h8gdou1kl4 – Aaron Rupar (@atrupar) 31 mars 2021

«Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle il voterait contre cela», a déclaré McCarthy.

