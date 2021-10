Entretien : Dinesh Nair, directeur – Consumer Business, Lenovo Inde

Pour une population de la taille de l’Inde, le besoin d’appareils restera.

Lenovo India, qui a récemment combiné ses canaux de vente au détail hors ligne et en ligne sous le service Lenovo OnDemand, permet désormais aux consommateurs de parcourir les produits en ligne et de les récupérer dans le magasin hors ligne le plus proche. Dinesh Nair parle à Venkata Susmita Biswas de l’incursion omnicanale de l’entreprise, des tendances dans le segment des PC grand public et de la persistance de l’augmentation de la demande.

Le marché indien des PC a connu un parcours de rêve en raison à la fois du travail à domicile et de l’apprentissage à domicile. Est-ce durable au-delà de l’exercice 22 ?

Depuis avant la pandémie, pendant près de trois à quatre ans, l’industrie a enregistré une croissance très lente. Une grande partie de l’activité PC dans l’espace grand public était dominée par les produits d’entrée de gamme. À la suite de la pandémie, le marché est passé d’environ quatre millions d’expéditions par an à six millions. Le segment de la rentrée s’ajoute au marché. Les professionnels qui travaillent mettent également à niveau les appareils plus souvent, ce qui raccourcit les cycles de rafraîchissement. En outre, la demande d’appareils de jeu, en particulier de produits dotés de spécifications haut de gamme, a plus que doublé au cours de la dernière année.

Pour une population de la taille de l’Inde, le besoin d’appareils restera. Fondamentalement, la façon dont nous travaillons, étudions et interagissons a changé. L’estimation des expéditions de cet exercice est de 7,5 millions d’unités pour le marché de la consommation. Selon les prévisions actuelles, le marché devrait croître au moins au cours des deux à trois prochaines années.

Le prix de vente moyen a-t-il également augmenté ?

Le prix de vente moyen a augmenté d’environ 30 à 40 % par rapport à 2019. De plus, la part des produits d’entrée de gamme est passée de 40 % avant mars 2020 à 10 à 15 % maintenant. Une grande partie de nos ventes se situe au-dessus du prix de Rs 50 000. Le marché des produits haut de gamme a explosé. Cela est principalement dû au fait que les modes d’utilisation et les attentes des utilisateurs vis-à-vis de leurs appareils ont complètement changé au cours des 18 derniers mois. Les utilisateurs veulent de meilleures caméras et une qualité audio élevée sur leurs PC. Non seulement le volume des ventes a augmenté, mais nous constatons que l’ensemble des opportunités de revenus sur le marché est actuellement à un niveau très différent.

Mais selon un récent rapport d’IDC, la préférence des consommateurs s’oriente vers les PC d’entrée de gamme…

Il existe un besoin apparent d’appareils abordables. Comme les gens ont certaines attentes vis-à-vis de leurs appareils, la question est maintenant de savoir quel type de spécifications peut être proposé aux consommateurs à un prix abordable. En effet, les coûts des composants ont augmenté de manière significative au cours des 18 derniers mois. De nombreuses industries sont en concurrence pour des composants similaires et la situation de l’offre et de la demande mettra encore quelques trimestres à se stabiliser. De même, il faudra un certain temps avant que nous soyons en mesure de répondre à cette demande.

Dans quelle mesure l’utilisation des comprimés a-t-elle changé ?

Le marché des tablettes était en baisse depuis de nombreuses années, et il est devenu largement très fortement indexé sur les ventes commerciales. Mais au cours des 18 derniers mois, cela a basculé. Les ventes aux consommateurs représentent 60 % du gâteau global, contre 30 %. Une grande partie de la demande des consommateurs dans le segment d’entrée de gamme est satisfaite par des appareils tels que les tablettes. Auparavant, si Rs 10 000 était le prix le plus populaire pour les tablettes, nous assistons maintenant à une forte croissance du segment Rs 15 000 à Rs 25 000.

Lenovo a récemment lancé un modèle de vente au détail omnicanal. Qu’est-ce qui a motivé cela ?

Ce service vise à accompagner à la fois les commerçants partenaires et les consommateurs. Nous avons environ 470 magasins dans 180 villes et villages, dont l’inventaire est disponible en ligne. Un utilisateur qui se connecte à notre site Web peut non seulement aller chercher son appareil dans un magasin à proximité après avoir navigué en ligne, mais peut également obtenir une livraison le jour même.

Lorsque le commerce électronique a repris au cours de l’exercice 21, il y a eu une énorme augmentation des ventes et les ventes en ligne ont doublé. Sur les deux millions d’unités supplémentaires vendues l’année dernière au cours de l’exercice 20, un million ont été vendues en ligne. À l’heure actuelle, environ 5 à 6 % de l’activité grand public provient du canal en ligne.

Contrairement à beaucoup d’autres industries, une partie importante de nos ventes a lieu hors ligne. Chaque fois que le marché hors ligne se stabilise, nous constatons une baisse des ventes en ligne. Cela nous a donné confiance pour utiliser notre force dans la vente au détail et la technologie hors ligne pour créer une plate-forme qui correspondra aux attentes du consommateur en termes de ce qu’un site de commerce électronique peut offrir.

