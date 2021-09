Entretien | FTP doit reconnaître les exportations de commerce électronique des MPME pour Atmanirbhar Bharat : Abhijit Kamra d’Amazon

“Alors que Covid nous a tous durement touchés, il a également révélé l’importance de la diversification pour les entrepreneurs.”

Commerce, importation et exportation pour les MPME : Le programme phare d’Amazon destiné aux MPME pour démarrer ou développer leur activité d’exportation de commerce électronique – Amazon Global Selling – a intégré plus de 70 000 exportateurs depuis son lancement en 2015. Les ventes cumulées de ces exportateurs s’élevaient jusqu’à présent à plus de 3 milliards de dollars. Cela prend de l’importance dans le contexte de la vision du gouvernement de faire passer les exportations des MPME de 48 pour cent dans les exportations totales l’année dernière à 60 pour cent au cours des cinq années suivantes. Pour y parvenir, les exportations de commerce électronique par les MPME pourraient s’avérer être un élément essentiel pour atteindre l’objectif global d’Atmanirbhar Bharat, a déclaré Abhijit Kamra, directeur du commerce mondial d’Amazon India à Sandeep Soni de Financial Express Online lors d’une interaction. Kamra, qui dirige le programme Global Selling, explique son évolution et partage son point de vue sur la prochaine politique de commerce extérieur (FTP), les défis des exportations de commerce électronique, l’apprentissage de Covid pour ces exportateurs, etc. Extraits édités :

Comment le programme Global Selling a-t-il évolué au cours des six dernières années pour permettre les exportations de commerce électronique par les vendeurs des MPME ?

Du point de vue de la vente mondiale, nous avons lancé l’activité Amazon Global Selling en 2015. De nombreuses données nous disaient que les entrepreneurs indiens, notamment les fabricants, les tisserands, les artisans, etc., créent des produits de très bonne qualité. Et notre pensée était que, comment pouvons-nous connecter toute cette bonne offre en provenance d’Inde avec des clients à travers le monde en tirant parti de notre technologie et de notre expertise dans les chaînes d’approvisionnement pour quiconque est motivé pour créer une entreprise d’exportation. Nous avons identifié quelques défis fondamentaux qui freinaient les MPME indiennes du point de vue de l’exportation. Il s’agissait d’informations sur le marché telles que les produits à fabriquer pour quel pays d’exportation, puis c’était lié à l’accès au marché pour savoir comment commencer à exporter vers ces pays car, dans l’ancien canal d’exportation hors ligne, il est très difficile et coûteux de le faire. Un autre défi était de savoir comment prendre en charge la logistique transfrontalière, car il était difficile de créer une chaîne d’approvisionnement transfrontalière pour les entrepreneurs individuels. Le quatrième problème concernait les paiements transfrontaliers, à savoir comment prendre en charge vos envois de fonds et vos paiements mondiaux et le faire efficacement. Et enfin, il s’agissait principalement de savoir comment créer une marque en se connectant directement aux clients en dehors de l’Inde.

En cours de route, nous avons vu de nombreuses marques locales devenir des marques mondiales. Cela n’a jamais été possible dans l’histoire du commerce en Inde et cela se reflète dans les progrès que nous constatons. Nous avons donc maintenant plus de 70 000 exportateurs qui nous sont associés. Nous considérons des milliards de dollars d’exportations de MPME comme une étape importante pour nous. Il nous a fallu trois ans pour atteindre le premier milliard de dollars tandis que le prochain milliard de dollars est arrivé en 18 mois, et le dernier milliard de dollars est arrivé en 12 mois. Voilà, en un mot, l’objectif de Global Selling pour Amazon en Inde.

Comment voyez-vous cela du point de vue du forex, car les exportations des MPME sont une partie essentielle des exportations globales de l’Inde ?

Tout le monde sait à quel point le secteur des MPME et ses exportations sont essentiels en tant qu’épine dorsale de l’activité économique de l’Inde. Et, plus précisément maintenant que nous mettons la pandémie derrière nous, il est important de voir comment pouvons-nous créer plus d’opportunités pour que l’économie lance plus de possibilités pour que le forex entre dans le pays. Donc, de ce point de vue, les exportations de commerce électronique sont un moyen très efficace. Toutes les catégories possibles auxquelles vous pouvez penser, les MPME indiennes l’exportent vers différents pays via 17 marchés à travers le monde que nous exploitons et qui s’adressent à des clients dans plus de 200 pays. Dans l’ensemble, cela a un effet multiplicateur si important conduisant à l’innovation de produits, à la technologie, à l’avancement, à la création d’emplois et, enfin, à contribuer à la croissance économique de l’Inde.

À la lumière de la prochaine politique de commerce extérieur (FTP), quelles mesures définitives doivent être prises pour stimuler les exportations du commerce électronique ?

C’est là qu’intervient réellement le FTP. Étant donné que le FTP actuel a été lancé en 2015, il s’adresse principalement aux exportations hors ligne car à cette époque, il n’y avait pas d’exportations de commerce électronique. Mais maintenant que les canaux ont évolué, les exportations de commerce électronique augmentent très rapidement. Il est donc essentiel que FTP reconnaisse le commerce électronique et les exportations axées sur la technologie, puis prenne des mesures définitives à cet égard. Pour concrétiser la vision du Premier ministre d’Aatmanirbhar Bharat et augmenter la part des exportations des MPME de 48 % à 60 %, nous avons recommandé la numérisation de bout en bout dans le prochain FTP. Si nous voulons que ce soit un mouvement large et à grande échelle où chaque MPME puisse participer aux exportations, il doit être numérisé. Nous devons accroître la sensibilisation aux exportations et augmenter le rayon des exportations numériques. En outre, nous devons améliorer nos capacités logistiques, faciliter les conformités et créer des capacités très spécifiques pour l’exportation via le commerce électronique, ce qui favorisera l’efficacité opérationnelle. Donc globalement, c’est là que se situe notre réflexion concernant FTP.

La numérisation est importante, mais qu’en est-il des défis liés à l’efficacité de la production, des chaînes d’approvisionnement, du stockage, etc. ?

Tout se résume à l’efficacité à chaque étape de la chaîne de valeur. La première partie est l’efficacité de ce que vous produisez. La première chose à faire est de fournir des informations sur le marché qui sont très axées sur l’apprentissage automatique et fournies à tous les exportateurs afin qu’ils sachent sur quel marché quels produits se vendent et à quel prix, car cela vous permet d’être très efficace dans ce que vous produisez , connaissant les capacités qui existent dans notre pays. Ainsi, la technologie vous permet d’être précis et de réduire les frais généraux en termes de produits qui échouent. La deuxième chose est l’accès au marché. Si vous voulez être un exportateur, vous devrez généralement visiter l’une des foires commerciales, installer un stand, prélever des échantillons et montrer les produits. C’est beaucoup de coûts intégrés avant même de commencer. Alors maintenant, avec l’accès au marché, ce que nous essayons de faire, c’est où que vous soyez dans le pays, vous pouvez ouvrir un compte, comme un compte de réseau social qui réduit vos coûts dès la deuxième étape.

Ensuite, la troisième chose est la chaîne d’approvisionnement qui est très chère. Si vous êtes un exportateur hors ligne, vous devez obtenir votre propre conteneur et entreposage dans la destination. Assis en Inde, obtenir un entrepôt, disons aux États-Unis, va être coûteux et intimidant. En outre, il existe des quantités minimales de commande en termes d’endroit où vous devez prendre une certaine taille d’entrepôt, car sinon, personne ne vous donnera un entrepôt. La façon dont nous avons conçu le modèle est que si vous souhaitez stocker un produit chez nous pendant une journée, nous vous facturerons un produit pour une journée. En modulant cette structure de coûts, il y a beaucoup de coûts fixes, de blocage d’argent et d’inefficacité qui disparaissent.

Combien de MPME exportatrices sont susceptibles d’être ajoutées alors qu’Amazon vise 10 milliards de dollars d’exportations d’ici 2025 ?

Nous avons plusieurs scénarios qui se jouent en ce moment et c’est très difficile à dire. Je pense que la réponse courte est de plus en plus parce que 10 milliards de dollars, c’est un gros chiffre d’exportation. La seule façon d’y parvenir est que si nous sommes en mesure d’atteindre notre objectif de permettre l’exportation à grande échelle, de nombreuses personnes participeront au voyage d’exportation.

Envisagez-vous un programme d’exportation dédié aux femmes vendeuses que vous envisagez similaire à Amazon Saheli pour les entreprises nationales gérées par des femmes ?

Nous n’avons pas de programme d’exportation ciblé pour les femmes entrepreneurs, mais nous travaillons en partenariat avec des femmes qui font partie du programme Amazon Saheli, et partout où il y a un intérêt pour elles, à exporter, nous nous associons avec elles. Mais le programme sahélien est largement axé sur le marché intérieur.

Des enseignements de la pandémie pour vous et les exportateurs sur votre plateforme ?

Alors que Covid nous a tous durement touchés, mais il a également révélé l’importance de la diversification pour les entrepreneurs car pendant Covid, ce qui s’est passé, c’est que les personnes qui ont été exposées aux exportations lorsque les affaires en Inde ont été touchées, les affaires aux États-Unis se portaient toujours bien. Lorsque l’activité américaine a été touchée, l’activité britannique se portait bien. Ainsi, ils ont pu vraiment couvrir leurs entreprises. Et c’est devenu un apprentissage.

Enfin, de nombreux vendeurs en ligne sont repérés par des startups de style Thrasio pour les acquérir et les développer. Pensez-vous que la croissance des vendeurs pourrait être accélérée grâce à ce modèle ?

Je ne suis pas très au courant de leur modèle de pensée et de fonctionnement. Je le regarde du point de vue du client car, à long terme, c’est la seule chose qui réussit. Donc, n’importe quelle marque, qu’elle la gère elle-même ou qu’elle soit gérée par l’une de ces entités, tant qu’elle peut faire ce qu’il faut pour les clients, qui fournit des produits de bonne qualité, innove et offre une bonne expérience, je pense n’importe quelle marque sur notre plateforme peut réussir.

