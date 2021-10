Entretien : Gunjan Shah, PDG, Bata Inde

Au cours des deux dernières années, l’objectif principal de Bata a été d’étendre notre réseau de vente au détail par le biais de magasins franchisés.

Bata India est optimiste quant à l’expansion de sa présence dans le commerce de détail hors ligne via le modèle de franchise ainsi que via des points de vente multimarques. Gunjan Shah parle à Vaishnavi Gupta de l’importance croissante de la vente au détail en ligne au cours de la dernière année, de la demande soutenue de chaussures tout-aller et du projet de Bata de se lancer dans les vêtements de fitness.

Bata India parie gros sur la voie de la franchise pour l’expansion. À quoi ressemble votre feuille de route commerciale en Inde ?

Au cours des deux dernières années, notre objectif principal a été d’étendre notre réseau de vente au détail par le biais de magasins franchisés. Nous avons ajouté près de 70 magasins franchisés à notre réseau au cours de la dernière année et prévoyons d’en ajouter 40 autres avant la fin de cette année. Actuellement, environ 250 des 1 500 magasins Bata au total suivent le modèle de franchise, et nous envisageons de doubler ce nombre à 500 au cours des deux ou trois prochaines années. De plus, nous prévoyons d’étendre la présence de nos points de vente multimarques (MBO) dans une centaine de villes. En raison de la pandémie, il existe un nouveau marché émergent pour les produits de marque dans les petites villes. Par conséquent, nous prévoyons d’ouvrir des magasins franchisés dans les petites villes.

Dans quelle mesure la part des ventes des canaux en ligne a-t-elle changé pour vous ?

Nos ventes via les canaux numériques ont triplé au cours de l’année écoulée et représentent 15 % de nos ventes totales. Nous avons également étendu notre présence sur des marchés comme Amazon, Flipkart et Myntra. Cependant, dans un pays comme l’Inde, toute l’expérience tactile des points de vente ne peut jamais être sous-estimée. La vente au détail hors ligne, le D2C et les places de marché en ligne peuvent non seulement coexister, mais peuvent également faire l’objet d’un effet de levier croisé pour une croissance plus rapide.

Il y a eu une augmentation de la demande de chaussures décontractées pendant la pandémie. La tendance est-elle toujours au rendez-vous ?

La précarisation est une tendance constante depuis le début de la pandémie. En fait, la demande de chaussures décontractées et de baskets a augmenté de plus de 40 % au cours des deux dernières années. En conséquence, nous avons également réorganisé notre portefeuille pour inclure des vêtements plus décontractés. Nous avons renforcé notre gamme de baskets qui comprend la performance (marche, course, fitness), l’extérieur, la mode, les baskets de travail et notre portefeuille décontracté qui comprend des flotteurs, des sandales, des claquettes et des mules.

Même lorsque les bureaux s’ouvriront, les gens seront toujours plus attirés par les chaussures qui peuvent leur offrir un confort comme à la maison, même au bureau. Alors que la catégorie formelle connaît un fort redressement avec la réouverture des bureaux, la catégorie décontractée continuera de connaître une énorme traction. Parallèlement, nous avons lancé une gamme Relaxed Workwear.

Alors que les consommateurs s’habituent lentement aux achats hors ligne, comment améliorez-vous l’expérience en magasin ?

Nous pilotons une section dédiée aux sneakers dans nos magasins, appelée Sneaker Studio. Cette section proposera plus de 250 baskets de neuf marques internationales sous Bata, dont Hush Puppies, Power, North Star, Naturalizer, etc. De plus, nous élargirons la présence des Happy Feet Centres, qui sont actuellement présents dans cinq magasins Bata – deux en Mumbai et un à Delhi, Bangalore et Kolkata. Ces centres sont équipés d’installations telles que des salles d’essai de chaussures, un spa à chaussures pour les chaussures usées, des semelles personnalisées scannées en 3D et des massages des pieds par un professionnel.

Quelles sont certaines des initiatives qui ont aidé Bata à compenser l’impact de la pandémie ?

En août de l’année dernière, nous avons lancé Bata on Wheels pour toucher les consommateurs directement à leur porte. L’année dernière, nous faisions 150 activations Store on Wheels par semaine. Cela s’est avéré incrémental pour nous dans la relance de nos ventes post-Covid. Il continuera de faire partie de notre stratégie omnicanale. De plus, nous avons fait une incursion dans la catégorie santé et hygiène l’année dernière, avec le lancement de masques antiviraux sous les marques Power, Bubblegummers et North Star, dans une fourchette de prix de Rs 149-299.

Nous connaissons maintenant une bonne demande pour les chaussures décontractées, les baskets, les vêtements de travail confortables et les chaussures ouvertes. La fréquentation a augmenté en raison des fêtes de fin d’année, de l’ouverture des bureaux, de la confiance accrue des consommateurs pour sortir avec précaution, de l’ouverture limitée des écoles et de l’augmentation des vaccinations.

Allez-vous bientôt vous lancer dans de nouvelles catégories ?

Nous avions prévu de lancer une collection de vêtements d’entraînement et de fitness sous la marque Power. Cependant, le lancement a été repoussé à cause de la deuxième vague. Nous attendons le moment opportun pour l’introduire sur le marché. Nous continuerons également à élargir notre gamme d’accessoires, comprenant des ceintures, des sacs, etc.

