Entretien : Jimmy Patel, directeur général et PDG, Quantum Asset Management Company

Les investisseurs particuliers essaient souvent de synchroniser le marché, ce qui n’est pas la stratégie optimale la plupart du temps, explique Jimmy Patel, directeur général et PDG de Quantum Mutual Fund. Dans une interview accordée à Saikat Neogi, il a déclaré que les investisseurs devraient mapper leurs allocations d’actions à leurs objectifs financiers à long terme et échelonner leurs investissements pour obtenir les meilleurs résultats des actions. Extraits :

Les fonds axés sur les actions ont enregistré plus de 22 000 crores de Rs de ventes nettes en juillet, le plus élevé à ce jour en 2021. Voyez-vous les sentiments positifs sur les marchés boursiers aidés par de solides collections NFO se poursuivre pendant un certain temps ?

La forte hausse des marchés et l’amélioration globale de l’environnement économique ont conduit les investisseurs à investir davantage dans les fonds communs de placement en actions. L’industrie des fonds communs de placement est également passée à la vitesse supérieure et a lancé une flopée de NFO. Cependant, il est préférable de conseiller la prudence aux investisseurs de détail. Avec des valorisations à prime, en particulier dans les moyennes et petites capitalisations, il existe une possibilité importante que de nouveaux investisseurs soient déçus (en termes de rendements) à court terme et retirent de l’argent au mauvais moment, hors de peur; si les marchés corrigent fortement. Sur le long terme, au fur et à mesure que la compréhension des actions comme classe d’actifs à long terme (et non comme avenue spéculative à court terme) augmente, les flux vers les OPCVM actions devraient s’améliorer structurellement.

De nombreux investisseurs conservateurs ont opté pour des fonds hybrides. Comment voyez-vous ces fonds croître au cours de la prochaine année ?

De nombreux investisseurs conservateurs optent désormais pour les fonds hybrides pour compenser la baisse des rendements des dépôts à terme, ainsi que pour avoir un aperçu des actions. Nous pourrions voir cette tendance se poursuivre. Même les fonds hybrides équilibrés et les fonds d’allocation d’actifs dynamiques ont tendance à privilégier les actions au fur et à mesure qu’ils essaient de générer de meilleurs rendements et un meilleur alpha. Tout en atteignant ces objectifs, ces fonds hybrides finissent invariablement par prendre plus de risques, ce qui peut ne pas toujours correspondre au profil de risque des investisseurs prudents. Si ces catégories de fonds hybrides préférées ne sont pas en mesure de fournir une protection à la baisse par le biais de la volatilité des marchés boursiers comme prévu, les investisseurs prudents pourraient ne pas être à l’aise de rester.

Les fonds flottants ont connu des flux positifs en raison de l’incertitude entourant les taux d’intérêt. Voyez-vous cela changer après un certain temps?

Les obligations à taux variable sont un bon choix d’investissement dans un environnement de taux d’intérêt en hausse. Au fur et à mesure que les taux d’intérêt du marché augmentent, les taux d’intérêt de ces obligations reviennent à des niveaux plus élevés. Cependant, il existe un stock limité de titres flottants de qualité disponibles sur le marché de la dette indien et la liquidité du marché secondaire est très souhaitée dans ce segment. Ainsi, il serait extrêmement difficile avec une augmentation de la taille des actifs sous gestion dans cette catégorie étroitement ciblée de ne pas compromettre la qualité du portefeuille.

Comment un investisseur à long terme doit-il construire un portefeuille entre les fonds de grande, moyenne et petite capitalisation ?

Les investisseurs achètent souvent différents fonds communs de placement d’actions pour se diversifier, mais achètent par inadvertance des fonds avec des stratégies et des portefeuilles similaires. La diversification du portefeuille de fonds communs de placement doit être soutenue par une recherche appropriée. Idéalement, une allocation de 15 % devrait être dirigée vers un fonds de valeur bien géré, 15 % vers un fonds d’actions axé sur l’ESG, puis une couche de 5 à 6 fonds communs de placement d’actions diversifiés selon les capitalisations et les styles.

Les fonds de valeur visent à ignorer les mouvements de marché à court terme et à attendre patiemment l’émergence de la valeur, car cela leur permet de générer des rendements stables sur le long terme et de limiter le risque de baisse. Ce qui donne aux fonds ESG un avantage sur les autres fonds communs de placement d’actions, c’est que les entreprises qui sont solides sur le plan ESG ont des perspectives financières à long terme relativement meilleures. Considérant qu’un fonds de fonds d’actions est une option d’investissement prudente pour constituer la majeure partie de votre portefeuille d’actions en investissant dans un seul fonds. Ce fonds offre aux investisseurs une exposition à des fonds gérés activement et leur permet de s’appuyer sur la capacité du gestionnaire de fonds pour profiter de la correction et constituer un portefeuille solide.

Pourquoi les investisseurs recherchent-ils les actions des segments de moyennes et petites capitalisations indépendamment des fondamentaux ? De plus, le rallye actuel des moyennes capitalisations est-il devenu un peu mousseux?

Depuis mai 2020, l’indice des moyennes capitalisations n’a pas donné de rendement mensuel négatif (mois par mois) jusqu’en juillet 2021. Même l’indice des petites capitalisations n’a donné de rendements mensuels négatifs qu’une seule fois (mois par mois) au cours des 13 derniers mois. Cela a créé un sentiment de FOMO (peur de passer à côté) parmi les investisseurs de détail.

Les chocs macroéconomiques au cours des dernières années comme la démonétisation, la TPS mise en œuvre à la hâte, la crise IL&FS et les blocages induits par Covid-19 ont aidé les grandes entreprises à devenir plus grandes et plus fortes, aidées par l’échelle et la solidité de leur bilan. Les petites entreprises se sont toutefois affaiblies et ont perdu des parts de marché. Dans ce contexte, alors que l’incertitude liée à Covid-19 persiste, les valorisations des moyennes capitalisations sont proches de leurs plus hauts historiques. Les marchés choisissent d’ignorer les risques associés à l’investissement dans des entreprises plus petites, mais cette ignorance des risques pourrait s’inverser rapidement si la liquidité mondiale s’assèche ou si nous sommes confrontés à une troisième vague de Covid-19.

