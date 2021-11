Entretien | Les MPME peuvent envisager de répercuter la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs : président d’Assocham

« Je pense que le programme PLI ne fonctionnera pas trop efficacement pour les micro-entreprises. » (Image : IE)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Avec la reprise post-Covid en cours pour les secteurs majoritaires, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) établissent leur propre rythme pour revenir à l’ancienne normale, en proie aux défis existants de la hausse des prix des matières premières, des prix du carburant plus élevés , etc. Bien que cela puisse contrecarrer leur vitesse de récupération avant qu’une troisième vague malheureuse ne les frappe à nouveau, « les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement jusqu’à présent ont été utiles pour remettre ces organisations sur la bonne voie », a déclaré Vineet Agarwal, président, Assocham et directeur général de Transport Corporation of India dans une interview avec Financial Express Online. Extraits édités ci-dessous :

Comment s’est passée la reprise du secteur des MPME jusqu’à présent selon vous après la première et la deuxième vague de Covid ?

Dans les deux vagues, le secteur des MPME a été assez durement touché. Le secteur de l’hôtellerie a été le plus touché. Par la suite également, l’augmentation des prix des matières premières, de l’acier au ciment, au cuivre ou même au carburant, a créé des défis pour le secteur des MPME. Donc, compte tenu de tout cela, les mesures annoncées par le gouvernement jusqu’à présent ont été utiles pour remettre ces organisations sur les rails. Ainsi, l’objectif de les sauver est très critique. Et je pense que beaucoup de choses ont commencé à se produire, mais nous avons encore du temps pour nous rétablir complètement. Par exemple, les MPME qui font du travail ont actuellement beaucoup de commandes. Le flux de crédit a également commencé. Le gouvernement a également créé des mécanismes permettant aux MPME de commencer à répertorier les produits sur différents portails. Voici donc quelques-unes des mesures qui ont été prises et qui commencent à aider l’écosystème des MPME.

Vous avez mentionné le crédit, mais sur la base des données de la Reserve Bank of India, après deux mois de croissance positive en glissement annuel du crédit bancaire brut aux MPE, la croissance est redevenue négative en septembre 2021. D’avril à juin de cette année également, le la croissance du crédit a été négative.

Nous ne pouvons pas voir les données isolément. Nous devons examiner les données à partir de divers paramètres et perspectives. Je ne vais pas défendre les données, mais je vais les examiner un peu d’un point de vue macro. De toute évidence, les mois d’avril, mai et juin ont été au cœur de la deuxième vague. Donc, il y avait beaucoup d’incertitude et de peur de systématiquement tout ce qui s’est passé à ce moment-là. En septembre de l’année dernière, nous étions sortis de la première vague après laquelle les choses avaient beaucoup décollé. Donc, il y a eu une énorme croissance du crédit qui s’est produite à ce moment-là également. Je pense que cela se refléterait aussi cette année. L’ensemble que vous devez considérer est que tous les indicateurs avancés de l’économie — des factures électroniques à la consommation d’électricité, la demande de carburant, la production dans divers secteurs clés, etc., indiquent qu’il y a un certain montant de récupération. Oui, il y avait et il y a des défis, mais la récupération de la base a commencé à se produire.

Mais les prix des matières premières ont explosé au cours des derniers mois, parallèlement aux défis liés à la pénurie de charbon et à la hausse des prix des carburants. Tous ont une incidence directe sur les MPME qui sont encore en phase de reprise après Covid.

Eh bien, en particulier pour les MPME, il y a clairement des défis avec la hausse des prix de tous les intrants. Le seul moyen ici est de pouvoir les transmettre directement à leurs consommateurs dans la mesure du possible. Donc, je pense que cela a commencé à se produire et les MPME ont été en mesure de déplacer certains de ces coûts avec un peu d’absorption dans les entreprises également. Le fait que nous nous remettions du Covid, il y aura une pression sur tout. C’est une combinaison qui arrive à tout le monde car certains produits ne rapportent pas beaucoup d’argent alors que peu en rapportent, et peu en rapportent beaucoup. Même dans un magasin kirana, il existe des produits qui font plus de marge que certains produits de base. Ainsi, l’atténuation des défis se fait à son propre rythme.

Il y a eu des rapports sur les problèmes de travail auxquels les MPME sont également confrontées alors que dans l’ensemble, plus de 5 millions de travailleurs formels et informels ont perdu leur emploi en octobre. En outre, le taux d’activité national a également baissé de 40,66 pour cent en septembre à 40,41 pour cent en octobre. Comment voyez-vous le scénario actuel en termes de création d’emplois dans le secteur des MPME ?

Le marché du travail, en soi, est assez fluide en ce moment. Je pense que c’est une vague. Nous avons vu des travailleurs retourner dans leur ville natale ou chercher du travail localement. Je pense que nous l’avons vu avec les chiffres du MNREGA qui ont également augmenté. Nous constatons une bonne demande de personnes dans le secteur de l’emploi formel, en particulier dans les MPME. De nombreuses MPME ont en fait du mal à recruter les bonnes personnes, car elles doivent constamment mettre à niveau leurs compétences. C’est donc aussi un problème. Mais je pense que dans l’ensemble, c’est devenu assez positif. Et je pense encore une fois qu’il y a des indicateurs qui montrent que l’emploi formel commence à se redresser, comme les chiffres de la Caisse de prévoyance.

Le gouvernement avait déjà annoncé le programme PLI pour 13 secteurs différents afin de stimuler la fabrication locale. Pensez-vous que cela peut bien s’appliquer aux micro-fabricants, car la majorité des MPME sont des micro-unités ?

Je pense que tu as raison. En ce sens, je pense que le programme PLI ne fonctionnera pas trop efficacement pour les micro-entreprises. Je pense qu’un peu d’échelle est nécessaire pour les micro-unités et qu’il pourrait y avoir des opportunités de croissance pour elles. Je pense que le plus grand défi est le manque de sensibilisation et de communication sur de tels programmes, mais en fin de compte, l’ensemble de l’écosystème bénéficie de ce programme. Vous devez avoir vos fournisseurs de niveau un et de niveau deux – un groupe de fournisseurs autour de vous, afin que vous puissiez fabriquer et entretenir des produits efficacement, à la fois du point de vue des coûts et de la qualité. Ainsi, tout le monde a tendance à bénéficier d’un très fort effet d’entraînement du régime PLI. C’est un schéma brillant en termes de pensée et d’intention.

