Entretien : Madhav Sheth, PDG, Realme India, vice-président, Realme et président, Realme International Business Group

Selon Counterpoint Research, Realme est devenue la deuxième plus grande marque de smartphones en Inde en octobre 2021, avec 18% de part de marché. Madhav Sheth raconte Vaishnavi Gupta que 2022 verra l’entreprise consolider sa présence hors ligne, miser gros sur les appareils 5G, étendre sa gamme AIoT et pénétrer le segment des smartphones haut de gamme.

Quelle est l’importance d’une présence hors ligne pour Realme en Inde ?

Nous pensons qu’une présence hors ligne est essentielle pour la croissance d’une marque sur le long terme. C’est une source importante de chiffre d’affaires en Inde qui ne peut être ignorée, et, par conséquent, nous avons inauguré 100 magasins exclusifs en octobre 2021 ; nous avons récemment atteint notre objectif de 300 magasins. Désormais, notre objectif est d’ouvrir plus de 1 300 points de vente d’ici la fin de 2022. Nous envisageons également d’étendre notre chaîne actuelle de magasins de détail, de 35 000 à 50 000 magasins d’ici la fin de cette année. Ces magasins seront en grande partie dans les villes de niveau I et II. Nous travaillons également à l’ouverture d’un magasin phare en Inde.

Quelle est la stratégie derrière la poussée 5G de Realme ? Vous envisagez d’équiper tous les smartphones dont le prix est supérieur à Rs 15 000 avec la technologie 5G…

En 2022, nous visons à démocratiser le segment 5G et travaillons donc activement et étroitement avec les fabricants de chipsets pour nous assurer que nos smartphones sont équipés des derniers processeurs 5G. Les appareils 5G offrent non seulement une connectivité plus rapide, mais également une innovation et une technologie futuriste, qu’une grande partie des utilisateurs recherchent de nos jours. Nous avons été les premiers à lancer un appareil équipé de la 5G en Inde au début de 2020, et nous travaillons depuis à l’introduction d’autres appareils de ce type. Actuellement, 90 % de nos ressources de R&D sont consacrées au développement de la technologie et des produits 5G. Nous prévoyons également d’investir 300 millions de dollars dans le monde dans la recherche et le développement de produits basés sur la technologie 5G, et de mettre en place sept centres de R&D 5G, dont un en Inde.

Dans quelle mesure la pénurie de puces a-t-elle affecté votre chaîne d’approvisionnement et votre entreprise ?

Les pénuries de puces ont clairement affecté les plans de lancement de smartphones ainsi que les stratégies de prix dans l’ensemble du secteur. Nous travaillons activement avec les principaux fabricants de chipsets pour garantir que nos besoins en processeurs les plus récents et de pointe sont satisfaits, et avons initié une collaboration avec des fournisseurs tiers pour surmonter les pénuries de puces. Malgré les meilleurs efforts de l’industrie pour absorber la hausse des prix, tout le monde devra éventuellement augmenter les prix de fonctionnement du marché de quelques produits, pour assurer la durabilité, car aucune des marques, y compris la nôtre, ne peut tout absorber.

Realme détenait 18% de part de marché des smartphones en Inde en octobre 2021. Quelle est la projection pour cette année ?

En 2022, notre objectif est de vendre 35 millions de smartphones et 12,8 millions d’appareils AIoT (Artificial Intelligence of Things) dans le pays. Nous entrons également cette année dans le segment des smartphones premium avec notre série GT. Nous visons à être la marque de smartphones n°1 en Inde en 2022.

En 2021, nous avons atteint une production localisée à 100 % pour les smartphones et les téléviseurs intelligents, et avons commencé à fabriquer des appareils portables et des produits audio intelligents. Dans un avenir proche, nous visons à atteindre une production 100% locale pour tous les produits, y compris les tablettes et les ordinateurs portables.

Realme fera-t-il une incursion dans de nouvelles catégories cette année ?

L’année dernière, nous avons élargi notre portefeuille AIoT dans l’écosystème Realme TechLife avec le lancement d’ordinateurs portables, de tablettes, de purificateurs d’air, de clés TV, d’aspirateurs, etc. Nous avons reçu un bon accueil pour les smartphones et les produits AIoT, en particulier pendant la période des fêtes. — nous avons vendu 9,3 millions d’unités de ces produits. L’écosystème Realme TechLife a augmenté de plus de 40 % d’une année sur l’autre en 2021. Nous envisageons de nous aventurer dans 15 nouvelles catégories et lancerons plus de 50 produits AIoT dans les catégories smart TV, smart audio, wearables, TWS, ordinateurs portables et tablettes dans 2022.

Envisagez-vous d’élargir votre gamme d’accessoires ?

L’expansion du portefeuille de smartphones apportera une gamme plus large d’accessoires, notamment des chargeurs rapides, des banques d’alimentation haute capacité et des chargeurs de fléchettes. De plus, avec de nouveaux lancements dans le segment des appareils portables et audibles, nous proposerons davantage de produits tels que des bracelets de montre, des couvre-boutons Realme, etc. Nous offrirons également aux consommateurs la possibilité de concevoir, de personnaliser et de coproduire des accessoires dans un avenir proche.

