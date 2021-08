Entretien : Mayank Shah, responsable de catégorie senior, Parle Products

Actuellement, la hausse des prix que nous avons intégrée absorbe en partie l’augmentation du coût des intrants, déclare Shah

Mayank Shah qualifie l’incursion de la biscuiterie dans la catégorie de la farine de blé de « choix naturel », d’autant plus que les consommateurs préfèrent tout ce qui est sûr et emballé. Il parle à Sheena Sachdeva de la hausse de la demande de collations haut de gamme pendant la pandémie, de la contribution croissante du commerce électronique au marché global des produits de grande consommation, et plus encore.

Il y a eu une augmentation des volumes de collations pendant la pandémie. Comment les affaires de Parle s’en sont-elles passées ?

Au cours du premier trimestre de l’exercice 21, les gens stockaient des aliments transformés en raison de leur longue durée de conservation. Bien qu’il y ait eu une augmentation de la demande, le gouvernement central ou les gouvernements des États n’ont pas précisé le nombre de travailleurs pouvant travailler dans une usine, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement. De plus, pendant la saison des fêtes, une période d’accalmie pour les aliments transformés, l’entreprise a connu une croissance minimale de 12 à 15 %. La demande a commencé à augmenter au cours de la deuxième vague, mais pas autant que lors de la première vague. Dans la deuxième vague, la demande a augmenté de 25 à 30 % par rapport à l’époque d’avant la pandémie.

Nous avons vu que les gens essayaient de nouvelles recettes comme activité récréative. En raison de ce phénomène, nous avons constaté une forte demande pour des produits haut de gamme comme Milano et Bourbon. Actuellement, 15 % de notre activité provient de produits haut de gamme, ce qui était de 11 à 12 % avant la pandémie. En outre, le commerce électronique contribue désormais de 3 à 4 % au marché global des produits de grande consommation, qui était inférieur à 1 % à l’ère pré-pandémique. Nous avons tiré parti de nos canaux de commerce électronique en mettant l’accent sur les épiceries en ligne, pour nous assurer que nos produits étaient facilement disponibles.

Qu’est-ce qui a motivé votre incursion dans la catégorie de la farine de blé?

Comme les gens évitent de déménager, ils évitent également le processus d’achat de blé et de le faire moudre, ce qui conduit à une évolution vers l’atta emballé. Actuellement, selon les recherches primaires et secondaires de Parle, le marché total de l’atta en Inde s’élève à Rs 125 lakh crore, et l’atta emballé a une part de près de Rs 20 lakh crore. Avec de plus en plus de personnes qui se convertissent à l’atta emballé, le moment est venu pour des entreprises comme Parle de se lancer sur le marché. En tant que fabricant de biscuits, nous moudrons également de l’atta pour nos biscuits, c’est pourquoi il devient naturel pour nous d’entrer dans cette catégorie.

Britannia et ITC sont récemment entrés dans le segment des biscuits aux pommes de terre. Est-ce que Parle, aussi, a quelque chose à venir ?

Nous avons une large gamme dans le segment des crackers avec des marques comme KrackJack, Monaco et Parle Top. Nous avons récemment lancé des variantes de piri-piri et de pizza à Monaco, et du beurre masala à KrackJack. Pour ce qui est des biscuits aux pommes de terre, nous attendons de voir comment évoluera la catégorie. Si la catégorie globale des biscuits aux pommes de terre se développe, nous y ferons sûrement une incursion.

Selon Edelweiss Research, Parle a réussi à se rapprocher de Britannia dans la catégorie des biscuits pendant la pandémie…

En tant que marque, nous ne croyons pas aux données du marché car elles ne sont pas exactes. Compte tenu de la forte empreinte de consommation des Produits Parle, il est difficile pour un cabinet d’études de comprendre la pénétration de la marque. Aucun produit ne peut rivaliser avec la popularité et la disponibilité de Parle-G. Notre gamme de plus de 50 produits emblématiques, dont Monaco, Hide & Seek et Milano, est appréciée par toutes sortes de consommateurs, toutes classes socio-économiques confondues.

Quel sera l’impact des hausses de prix sur ce segment ?

Actuellement, la hausse des prix que nous avons intégrée absorbe en partie l’augmentation du coût des intrants. Nous nous attendons à ce que les prix des matières premières baissent dans les prochains mois, afin qu’il n’y ait plus de hausses de prix. Aussi, pour rationaliser nos coûts, nous essayons de fournir directement à nos distributeurs. Nous voulons garantir la disponibilité et l’abordabilité des produits. Le budget des ménages étant stressé, nous essayons de maintenir le prix unitaire des packs le plus abordable possible.

Combien de temps avant que Parle ne rejoigne le train de la vente directe aux consommateurs ?

Bien que le direct-to-consumer (D2C) ait permis aux marques de communiquer directement avec les utilisateurs, cela implique des coûts élevés. Il est trop tôt pour nous. Dans une situation normale, lorsque d’autres canaux, y compris les marchés hors ligne et en ligne, peuvent livrer sans heurts à des coûts optimaux, nous ne pensons pas que D2C nous aide de quelque manière que ce soit. Difficile d’assurer la rentabilité sans avoir des produits dont les coûts unitaires sont élevés et offrent des marges élevées, qui peuvent absorber les frais de livraison. Habituellement, pour les marques FMCG, il est difficile de maintenir un modèle D2C.

