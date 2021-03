Entretien: Neeraj Govil, vice-président principal, opérations – APEC, Marriott International Inc

Neeraj Govil, Marriott International Inc, industrie du voyage, industrie hôtelière indienne, voyages intérieurs, tendances du voyage, industrie de la restauration, industrie MICE Inde

Bien que le segment des voyages d’agrément intérieurs donne vie à l’industrie hôtelière indienne, une reprise complète sera longue. Neeraj Govil parle à Venkata Susmita Biswas des tendances des voyages intérieurs, du service de livraison à domicile de Marriott et du plan d’expansion pour 2021. Extraits édités:

Selon les rapports de l’industrie, le taux d’occupation des hôtels dans les métros est maintenant d’environ 40% du niveau pré-covid. Combien votre entreprise a-t-elle récupéré?

La pandémie de Covid-19 a décimé le secteur de l’hôtellerie. L’industrie a tendance à être la première à être touchée et la dernière à se remettre d’un événement de cette nature. Nous avons commencé à en constater les effets au début de mars 2020 et, au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’année dernière, nous avons constaté des signes de stabilité dans la dynamique, car bon nombre de nos hôtels ont rouvert au cours de ce trimestre. L’annonce des vaccins a également amélioré les sentiments. Malgré ces développements, l’incertitude sous-jacente, comme les verrouillages localisés ou le type de résurgence que nous constatons dans des États comme le Maharashtra, rend difficile la conduite des affaires.

Nous assistons progressivement à des signes de reprise à l’aube de 2021. Notre portefeuille agrégé à travers le pays enregistre un taux d’occupation d’environ 50%. Les hôtels des stations balnéaires se portent mieux que ceux des villes métropolitaines, où ils dépendent fortement des voyages internationaux et des activités MICE (réunions, incentives, conférences et expositions). Nous prévoyons un taux d’occupation global de plus de 50% pour le trimestre janvier-mars 2021.

Étant donné que les voyages intérieurs sont actuellement la seule avenue pour les affaires, devez-vous réduire les tarifs des chambres?

Il y a beaucoup de demande refoulée pour les lieux de villégiature – qu’il s’agisse de nos marques d’hôtels de luxe, de luxe ou de sélection, il y a un client pour chaque niveau de prix. Par exemple, nous constatons une demande extrêmement élevée pour les hôtels W et Fairfield à Goa. Pour les stations balnéaires où la demande est forte, nos tarifs n’ont pas baissé. Pour les voyageurs nationaux, nous offrons une flexibilité dans leurs dates de réservation et une expérience saine au sein de l’hôtel.

Dans les hôtels de ville, nous ne voyons pas les mêmes tarifs moyens que ceux utilisés avant Covid. Les tarifs ont baissé en raison de la baisse de la demande; et la différence entre un hôtel haut de gamme et un hôtel de luxe n’est pas aussi prononcée qu’auparavant. Avec des événements comme les mariages, nous voyons des demandes de rachat de familles pour créer des bulles bio pendant un jour ou deux. Alors que la reprise débutera au cours des 12 prochains mois et que des événements sportifs tels que l’IPL auront lieu en Inde, les tarifs des chambres s’amélioreront également.

Comment compensez-vous la perte d’activité liée aux événements d’entreprise, aux expositions, etc.?

Notre récupération ne sera pas complète tant que le segment MICE ne nous reviendra pas. La restauration de ces événements contribue pour environ 20 à 25% à notre chiffre d’affaires global dans toute l’Inde. Ce segment a été très fortement impacté car nous avons des restrictions sur les grands groupes, et il n’y a vraiment pas de demande de réunions. Par conséquent, nous avons dû compter en grande partie sur les mariages et autres événements sociaux et célébrations où, également, nous devons respecter le plafond du nombre de personnes pouvant y assister.

Envisagez-vous de continuer les services de livraison à domicile que vous avez lancés l’année dernière, une fois les restrictions levées?

Jusqu’en 2020, les gens devaient venir à l’hôtel et commander un plat à emporter s’ils en voulaient un. Nous avons commencé les livraisons à domicile à Mumbai et Pune pour ajouter une nouvelle source de revenus. Très rapidement, nous avons étendu le service à environ 80 hôtels à travers l’Inde. Nous avons conçu des menus qui voyageraient bien et des prix adaptés au marché. Nous pensons avoir ouvert une source de revenus qui a un potentiel à long terme. La demande pour ce service provient principalement de villes telles que Mumbai, Pune et Delhi. Au plus fort de la pandémie, environ 8 à 10% des revenus de notre entreprise de restauration provenaient de la livraison de nourriture en ligne.

À quoi ressemble votre plan d’expansion 2021?

Il y a certainement une confiance dans le rebond de l’industrie et, par conséquent, il y a une demande pour de nouveaux hôtels dans plusieurs endroits. En 2021, nous ouvrirons sept nouveaux hôtels dont un Westin à Anjuna à Goa, quatre sous la marque Courtyard by Marriott à Navi Mumbai, Mahabaleshwar, Vadodara et Thiruvananthapuram, et deux sous la marque Fairfield by Marriott à Dehradun et Benaulim à Goa. Le lancement du Ritz-Carlton à Mumbai et du JW Marriott à Bengaluru est prévu pour 2022-2023.

