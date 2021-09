Entretien : Per Hornell, directeur régional et directeur de l’expansion nationale, Ikea Inde

Nous travaillons intensément pour nous assurer que les meubles deviennent encore plus abordables, déclare Hornell

Après avoir lancé des magasins grand format à Mumbai et Hyderabad, Ikea parie gros sur les magasins petit format pour étendre sa portée. Par Hornell raconte Vaishnavi Gupta qu’avec le déploiement de magasins urbains, la chaîne de meubles espère desservir 500 millions de foyers en Inde d’ici 2025. Extraits édités :

Qu’est-ce qui a poussé Ikea, célèbre pour ses vastes magasins, à se tourner vers les magasins de petit format en Inde et dans le monde ?

Le format de magasin de ville répond aux changements continus du comportement d’achat des clients et nous permet de nous adapter à des espaces plus petits dans le contexte urbain. Les gens dans les grandes villes vivent une vie pressée; ils veulent tout acheter à leur convenance. La possibilité d’utiliser différents formats de magasins nous permet d’accéder à de nouveaux emplacements. Notre objectif est d’être toujours proche de nos clients, de devenir plus accessible, pratique et de créer une expérience Ikea exceptionnelle où et quand ils le souhaitent. Ce lancement est conforme à l’objectif d’Ikea ​​India de devenir accessible à 200 millions de foyers dans le pays en deux ans, et à environ 500 millions de foyers d’ici 2025.

Dans cette nouvelle implantation de magasin, nous avons mis l’accent sur 6 000 produits, dont 2 200 seront disponibles à emporter et le reste livré à domicile. Nous travaillons sur ce développement à l’échelle mondiale et en Inde depuis trois ans. À l’échelle mondiale, des magasins similaires ont été installés dans des villes comme New York, Londres, Paris, Moscou et Shanghai.

À quoi ressemble votre plan d’expansion de la vente au détail hors ligne en Inde ?

Dans la première phase de notre expansion, la priorité sera Mumbai, Bengaluru et Delhi, où nous étendrons notre présence omnicanale globale. À Mumbai, nous avons ouvert un magasin grand format l’année dernière et nous allons venir à Worli avec notre premier magasin en ville cette année. Nous prévoyons de lancer un deuxième magasin urbain au printemps 2022 à Mumbai. À Bengaluru, le troisième grand magasin Ikea devrait ouvrir au milieu de l’année prochaine, qui sera suivi plus tard par le magasin de la ville. Ensuite, comme troisième marché cible, nous avons deux projets à venir à Delhi. De plus, nous étendrons nos nouveaux magasins de petit format dans des villes comme Pune, Chennai, Ahmedabad et Surat au cours de la deuxième phase.

Ikea a réduit les prix de ses produits. Cela se fera-t-il à tous les niveaux ?

Nous avons annoncé une réduction de prix de 20 % pour près de quatre douzaines de produits, dont l’ameublement est une grande partie. Nous travaillons intensément pour nous assurer que les meubles deviennent encore plus abordables. Nos économies d’échelle, l’amour de nos clients pour nos produits et nos initiatives d’approvisionnement local et durable nous permettent de répercuter les avantages sur nos clients sous forme de réduction de prix. Nous prévoyons de réduire davantage les prix en rendant notre approvisionnement plus efficace, en proposant de meilleures solutions de transport et, dans certains cas, nos marges bénéficiaires en pâtissent légèrement.

Vous avez suivi une stratégie d’expansion basée sur des clusters pour les magasins en ligne. Quand le service sera-t-il lancé en Inde ?

Une approche basée sur des clusters nous permet de construire la marque Ikea, d’avoir une orientation client élevée grâce au développement constant de l’expérience d’achat en ligne ou via l’application Ikea, et de s’assurer qu’elle est prise en charge par des services tels que la livraison, l’installation et l’assemblage du dernier kilomètre. À l’avenir, étant entraînés par 200 millions de foyers, nous pourrions lancer un canal de commerce électronique panindien, mais ce n’est pas prévu pour le moment ; nous continuerons à nous concentrer sur une approche par grappes pour renforcer notre présence en ligne.

Ikea vise à générer 12% de ses ventes au détail dans la catégorie enfants. Comment allez-vous y parvenir ?

Sur la plupart des marchés matures, la gamme enfants représente 6 à 8 % de notre activité ; cela pourrait aller jusqu’à 12% en Inde au cours des prochaines années. Plus de 80% des ménages en Inde vivent avec des enfants. Du point de vue de l’approvisionnement local, nous avons exploré plusieurs opportunités en ce qui concerne les jouets et notre gamme pour enfants. Nous pensons qu’il est possible de s’associer avec des fournisseurs locaux pour réunir les connaissances et les compétences locales d’Ikea. Bien que certains articles de la gamme de jouets soient produits localement, nous envisageons d’élargir la gamme de peluches ici en Inde, car l’Inde a une base très solide dans le textile.

