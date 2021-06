Entretien| PLI aidera l’Inde à rattraper son retard dans la course à la fabrication de stockage: Rahul Walawalkar

Rahul Walawalkar, président, India Energy Storage Alliance

Même si le pays a manqué des opportunités de fabrication dans le passé, comme cela s’est produit avec le secteur solaire, le stockage est l’un des domaines émergents qui est également essentiel pour le programme national de sécurité énergétique. Le gouvernement a récemment approuvé le programme PLI sur le stockage des batteries ACC pour atteindre une capacité de fabrication de 50 giga-wattheure (GWh) avec une dépense de Rs 18 100 crore. Rahul Walawalkar, président de l’Alliance indienne pour le stockage de l’énergie, a déclaré à Anupam Chatterjee de FE qu’il pensait que le programme pouvait fournir la bonne plate-forme à l’industrie pour transformer l’Inde en un centre mondial de fabrication de stockage. Extraits :

L’incitation de Rs 2 000 par kWh est-elle suffisante pour attirer l’industrie ?

L’incitatif de Rs 2 000/unité offert sous PLI est un bon montant. En fait, en pratique, nous nous attendons à ce que la plupart des entreprises reçoivent des incitations beaucoup plus faibles. L’incitation est subordonnée à la capture de valeur nationale et dans les premières années, cette capture de valeur nationale devrait être d’environ 50 % et les entreprises seront incitées en conséquence. Cependant, nous pensons que cela est suffisant pour aider l’industrie à surmonter certaines des inefficacités initiales que nous aurons lorsque nous démarrerons les usines. La structure du régime offre une incitation plus élevée aux entreprises fabriquant des cellules avancées.

Qu’en est-il du marché des produits de stockage dans le pays ?

Le gouvernement donne cinq ans pour augmenter la capacité de fabrication à 50 GWh et nous prévoyons que la demande intérieure elle-même franchira cette capacité d’ici 2026 ou 2027. Nous pensons que le marché stationnaire (principalement le secteur de l’électricité) contribuera à la majeure partie de la croissance de la demande. jusqu’en 2025, et au-delà, le marché des véhicules électriques commencera à prendre la plus grande part. Dans d’autres parties du monde telles que les États-Unis, l’Europe et l’Australie, le déploiement du stockage à l’échelle du GWh s’est produit au cours des deux dernières années, car les décideurs politiques de ces pays ont effectué une analyse coûts-avantages détaillée en 2012-13. Malheureusement, en Inde, les décideurs politiques recherchaient des solutions moins chères et, en les attendant, les coûts ont baissé d’environ 50 % au cours des cinq dernières années.

Cela signifie-t-il que nous avons raté l’occasion?

Nous sommes définitivement en retard. Mais la bonne partie est qu’il y a eu beaucoup de changements sur le front de la technologie. À l’heure actuelle, la Chine est l’acteur dominant et les États-Unis ont moins de 40 GWh de capacité de fabrication, tandis que l’Europe a environ 20-30 GWh. Les autres pays n’ont pas une avance énorme, donc si nous agissons rapidement maintenant, nous pouvons rattraper notre retard. Nous sommes en retard de 2-3 ans, mais si nous courons maintenant, nous pouvons toujours prendre le train.

Les produits fabriqués localement seront-ils moins chers que les importations ?

Il existe des entreprises qui implantent des unités de fabrication de stockage de 100 GWh à l’extérieur, il est donc impossible pour les acteurs nationaux avec des capacités beaucoup plus faibles d’égaler leurs tarifs. Il faudra un certain temps pour renforcer les capacités et réaliser l’économie d’échelle pour que les entreprises locales deviennent compétitives sans aucun soutien du gouvernement.

Comment pensez-vous que l’industrie manufacturière réagira au régime PLI ?

Nous nous attendons à ce que le gouvernement reçoive des offres pour 70 à 100 GWh et prévoyons qu’environ cinq à sept entreprises bénéficieront du programme. Aujourd’hui, il est plus facile de nommer la poignée de grandes entreprises qui n’ont manifesté aucun intérêt pour le secteur du stockage d’énergie. Actuellement, nous n’avons pas toute la chaîne d’approvisionnement en Inde.

Les prix des cellules devraient également continuer à baisser. Ainsi, nous nous attendons à ce que l’incitation gouvernementale soit de l’ordre de Rs 1 000/unité ou environ, ce qui est suffisant pour surmonter les défis initiaux pour l’industrie. Dans deux ans, des droits d’importation devraient également être perçus sur les cellules. De manière approximative, il nécessite un investissement de 50 à 75 millions de dollars par GWh pour la mise en place de capacités de fabrication, selon les technologies à utiliser.

N’y a-t-il pas des contraintes d’approvisionnement en matières premières ?

Pour les batteries lithium-ion, le lithium ne représente que 3 à 5 % du coût total des matériaux. De nombreux autres matériaux comme le nickel, le manganèse, le cobalt, l’aluminium, le cuivre, le graphite sont également nécessaires. L’Inde dispose de réserves suffisantes pour un certain nombre de ces éléments. L’Inde n’a peut-être pas de réserves traditionnelles pour des articles comme le lithium, mais des pays comme l’Australie et la Bolivie sont très désireux de nous fournir ces matériaux et nous pouvons les traiter pour fabriquer des produits de qualité batterie. La pénurie de matières premières est plus une distraction et ce ne sont pas les principaux problèmes. Il y a des défis du côté de la transformation, mais l’Inde a une industrie chimique très forte.

