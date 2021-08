Entretien – Sanjay Gupta, NXP Semiconductors

Les véhicules électriques connaissent une augmentation en Inde, et avec le lancement de la Hyundai Kona et de la Tata Nexon, les véhicules électriques ont répondu à « l’anxiété de la portée » pour beaucoup. Avance rapide jusqu’à nos jours, il existe plusieurs véhicules électriques parmi lesquels choisir, à la fois des deux et quatre roues. Le récent lancement du scooter électrique Ola et de Simple ont prouvé que les véhicules à batterie sont comparables à ceux à essence.

Il existe de multiples contributeurs pour que les fabricants développent des véhicules électriques directement ou indirectement. L’une de ces sociétés en Inde qui cherche à soutenir le mouvement des véhicules électriques est NXP Semiconductors, une société néerlandaise basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, qui se concentre sur l’industrie automobile. L’entreprise possède l’un de ses centres de conception en Inde, l’un des plus grands au monde pour NXP.

Express Mobility, dans une interview avec Sanjay Gupta, vice-président et directeur national pour l’Inde, a abordé divers sujets concernant le rôle de l’entreprise et sa stratégie visant à créer un écosystème de véhicules électriques robuste pour le marché indien.

« Le marché mondial des véhicules électriques est explosif. Lorsque vous regardez le marché des véhicules électriques il y a 10 ans, les politiques, les réglementations, la disponibilité de la technologie et même la volonté politique n’étaient pas très claires. Aujourd’hui, tout s’assemble jamais auparavant. Du point de vue technologique, NXP a injecté des millions de dollars dans la R&D pour développer des véhicules électriques », déclare Sanjay Gupta.

« Le consommateur du marché des véhicules électriques est actuellement confronté à deux situations : puis-je charger ma voiture assez rapidement et puis-je faire fonctionner ma voiture assez longtemps. Ces deux défis se traduisent pour NXP Semiconductors directement en termes de systèmes de gestion de batterie et de systèmes de contrôle de l’alimentation.

Compte tenu des deux défis, convaincre les consommateurs de passer aux véhicules électriques n’est pas facile. Sanjay Gupta déclare : « L’Inde est l’un des pays connus pour la mauvaise qualité de l’air. Des villes comme Chennai, Bangalore, Delhi, Mumbai, etc., sont parmi les villes les plus polluées au monde, ce qui n’est pas bon. Si nous pouvons évoluer vers les véhicules électriques, nous ferons une cause sociale en faveur de la santé, car c’est important. Personne ne comprendra mieux que nous, ayant le plus souffert pendant la vague de Corona. » Il ajoute : « Les véhicules électriques contribueront également à économiser de l’argent à long terme. L’investissement initial est plus important, mais le coût récurrent est beaucoup plus faible lorsque l’on compare les véhicules électriques aux véhicules ICE, car les véhicules électriques n’ont pas autant de pièces mobiles qu’un véhicule à essence ou diesel.

« L’autre façon de mettre en œuvre les véhicules électriques plus rapidement est de normaliser les stations de recharge et les chargeurs à travers le pays. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement indien pour les rendre standard, de sorte que l’expérience de posséder des véhicules électriques sera transparente. L’un des défis est que l’Inde n’a pas de norme en matière de chargeurs (qu’il s’agisse de courant alternatif, de courant continu, de volts, etc.). Malheureusement, nous avons créé diverses normes au fil du temps, et cela doit changer rapidement pour recharger les voitures de différents constructeurs automobiles. »

Le gouvernement indien fait de son mieux pour promouvoir les véhicules électriques en Inde. Le gouvernement offre des subventions aux constructeurs automobiles, aux fabricants de composants automobiles et même aux clients finaux. Mais cela peut-il être amélioré d’une manière ou d’une autre ? Pouvons-nous apprendre des autres pays ? « Nous pouvons regarder la Chine et apprendre », explique Sanjay Gupta. « Au cours des dernières années, la Chine est devenue un pays remarquable dans le domaine des véhicules électriques. La Chine a offert de nombreuses incitations aux acheteurs de véhicules électriques, et l’Inde peut faire quelque chose de similaire, comme donner aux acheteurs de voitures électriques un remboursement d’impôt sur le revenu, qui, bien que faible, peut promouvoir l’objectif du gouvernement d’augmenter les véhicules électriques sur la route. Une autre approche peut être des parkings gratuits.

«Mais ce qui aura le plus d’impact, c’est la standardisation des installations de recharge pour offrir des recharges transparentes ou l’obligation pour chaque station-service d’avoir un chargeur de VE. Nous devons éradiquer la peur de posséder une voiture électrique qui fait croire aux gens qu’ils sont coincés une fois qu’ils ont acheté un VE. Et du côté de l’industrie, nous devons offrir aux clients la meilleure technologie possible et une expérience de haute qualité. Nous devons les rendre plus pratiques, efficaces et plus sûrs.

Sanjay ajoute : « L’industrie devrait chercher à prolonger la durée de vie des batteries. L’intégration d’une meilleure technologie où la batterie communique avec la voiture pour éteindre les appareils lorsque la batterie est faible ou pour trouver la station de charge la plus proche sont quelques-unes des choses sur lesquelles NXP Semiconductors travaille.

Lorsqu’on parle de véhicules électriques, certains préfèrent la longue autonomie, tandis que d’autres privilégient des intervalles de recharge plus rapides. S’exprimant à ce sujet, Sanjay déclare : « L’Inde n’a pas la culture américaine ou européenne qui voit les gens parcourir plus de 300 kilomètres par jour au quotidien. C’est un petit pourcentage. Pour la majorité, si l’autonomie peut durer un trajet de 100 km, cela s’adresse à près de 90 % des utilisateurs et c’est tant mieux pour l’instant. À long terme, les intervalles de charge longue portée et rapide doivent être développés côte à côte. Pour vraiment pénétrer le marché, les fabricants devront briser toutes les barrières et examiner les possibilités de recharger les batteries avant de terminer un café.

NXP travaille sur trois tendances liées à l’automobile. Premièrement, la technologie des batteries, le système de gestion des batteries, l’électronique du véhicule et l’infrastructure de charge. La deuxième tendance concerne les systèmes de paiement transparents qui vous permettent de payer automatiquement lors de la recharge d’un VE. La technologie sur laquelle travaille NXP permet les paiements dès que la voiture est branchée, permettant au chargeur de connaître les détails du véhicule. L’argent est automatiquement déduit d’un portefeuille numérique, quelque chose comme les balises rapides. Et enfin, les voitures sans conducteur. Plus d’informations sur ces tendances bientôt.

