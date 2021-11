Entretien : Siddharth Bindra, directeur général, Biba India

Depuis septembre 2021, nous observons une bonne traction et nous nous attendons à ce que le hors ligne soit proche de 100 % des chiffres de 2019.

La feuille de route commerciale de Biba India implique une expansion dans les métros ainsi que dans les villes de niveau II et III. Siddharth Bindra parle à Vaishnavi Gupta de l’impact de la pandémie sur la catégorie des vêtements ethniques, de l’incursion de la société dans les parfums et de son intérêt renouvelé pour des catégories telles que les bijoux et les chaussures.

Comment la pandémie a-t-elle affecté le plan d’expansion de la vente au détail hors ligne de Biba ?

Nous prévoyons de poursuivre notre expansion à travers le pays. Le mois dernier, nous avons ouvert cinq magasins à Bangalore. Nous sommes actuellement dans 296 magasins et nous en toucherons 325 d’ici décembre. Sur l’ensemble des magasins, environ 20 % appartiennent à des franchisés. De plus, nous prévoyons d’ajouter 200 magasins au cours des trois prochaines années. Malgré le fait d’avoir plusieurs magasins dans les métros, nous voyons le potentiel d’en ouvrir quelques autres. Nous examinerions également les villes de niveau II et III pour l’expansion.

Quel format utiliserez-vous pour étendre votre empreinte commerciale ?

Nos plans de croissance incluent à la fois des magasins de petit format et des magasins phares. En mars, nous avons lancé notre 35e magasin phare à Delhi dans le centre commercial Ambience, Vasant Kunj. Sur le total de 200 magasins que nous prévoyons d’ajouter, 40 % seraient des magasins phares. La principale différence entre les magasins phares et les magasins de petit format est que les premiers sont beaucoup plus grands, environ 3 000 à 5 000 pieds carrés. Nous créons également une expérience différente pour les clients de ces magasins. Dans nos salles d’essai, par exemple, nous avons des techniques d’éclairage spéciales qui permettent aux clients de voir à quoi ressemblerait une robe l’après-midi ou le soir pour prendre des décisions éclairées.

Qu’est-ce qui a motivé votre incursion dans les parfums ?

Au fur et à mesure que nous nous développons et que nous nous développons dans de nouvelles catégories, les cadeaux sont un domaine sur lequel nous allons nous concentrer avec le lancement de parfums. Nos consommateurs voulaient une option de cadeau sûre de Biba, et après des recherches approfondies et les commentaires des clients, les parfums sont ressortis comme un gagnant clair. Nous avons créé une nouvelle marque appelée Spelle, qui propose une collection de trois parfums : Intoxique, Dea et Spoil Me. Nous espérons attirer le consommateur new age qui considère les parfums comme une option de cadeau dans la gamme de prix premium. Le parfum de 30 ml est disponible à Rs 999, et le coffret cadeau qui contient les trois parfums est au prix de Rs 3 299.

Dans quelle mesure les ventes en ligne de Biba ont-elles augmenté au cours de l’année écoulée ?

La part des ventes en ligne a augmenté de 20 à 25 % au cours des 17 à 18 derniers mois. Nous prévoyons que les ventes en ligne augmenteront de 30 à 35 % au cours des deux à trois prochaines années. Nous avons mis l’accent sur le commerce électronique, car il offre la commodité de la livraison sans contact. Outre notre propre site Web, nous avons également étendu notre présence sur des marchés comme Amazon et Myntra.

La catégorie des vêtements ethniques a été durement touchée pendant la pandémie. Quelle a été l’expérience de Biba ?

Les ventes ont baissé de près de 40 à 50 % en raison des blocages et il n’y avait pas de fonctions sociales telles que des mariages et des événements. Nous suivons de près la situation depuis l’année dernière, qui n’a cessé d’évoluer avec les multiples blocages. Nous avons conclu un accord de partage des revenus avec des centres commerciaux et des partenaires commerciaux. Compte tenu de nos relations de longue date avec les propriétaires, ils ont été très progressistes dans leur approche et nous ont soutenus. Dans les endroits où ils n’étaient pas favorables, nous avons dû sortir. Nous avons fermé environ 29 magasins à travers le pays l’année dernière. Depuis septembre 2021, nous observons une bonne traction et nous nous attendons à ce que le hors ligne soit proche de 100 % des chiffres de 2019.

Comment vous êtes-vous adapté à la pandémie vis-à-vis de vos offres de produits ?

Nous avons lancé la collection WFH en 2020 qui fonctionne bien. Le moment du lancement était approprié et pertinent. Nous prévoyons de continuer à travailler sur la collection WFH car nous sommes sûrs que le modèle de travail hybride se poursuivra pendant les 12 à 14 prochains mois. En juin de l’année dernière, nous avons créé la collection de vêtements de nuit et de détente, comprenant des caftans, des ensembles deux pièces, des peignoirs de nuit, des robes, etc. La catégorie a connu un bon succès, en particulier les caftans, et nous prévoyons d’élargir notre offre dans ce segment. Nous avons également lancé une gamme athleisure et des masques dans le segment des accessoires. À l’avenir, nous nous concentrerons sur les bijoux, les sacs et les chaussures.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.