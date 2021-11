Entretien : Sushant Dash, PDG, Tata Starbucks

Entre août 2020 et maintenant, nous sommes entrés dans neuf nouvelles villes, dont Jaipur, Kanpur, Indore, Ludhiana, Kochi et Amritsar.

Tata Starbucks, la coentreprise à 50/50 entre Starbucks Coffee Company et Tata Global Beverages, se développe sur les marchés non métropolitains et vise à ajouter environ 40 nouveaux magasins au cours de cet exercice. Sushant Dash parle à Venkata Susmita Biswas de la découverte du code de livraison à domicile des boissons pendant la pandémie et de la reprise des affaires après la deuxième vague.

Starbucks a enregistré une baisse de 33% de ses revenus en glissement annuel au cours de l’exercice 21. Quel a été le niveau de récupération ?

Les affaires s’améliorent au fur et à mesure que le déverrouillage progresse et les gens ont plus de confiance pour sortir. La reprise après la deuxième vague a été meilleure que ce que nous avions vu après la première vague. Au deuxième trimestre de l’EX22, nous avons enregistré une croissance de 120 % du chiffre d’affaires par rapport au deuxième trimestre de l’EX21. Environ 91% de nos magasins sont ouverts en ce moment, fonctionnant à 50-75% de leur capacité conformément aux réglementations locales. Certains magasins encore fermés se trouvent dans des parcs informatiques, des complexes de bureaux, etc., car les gens ne sont pas encore revenus en force au travail. La fréquentation des magasins situés dans les rues principales est meilleure que celle des centres commerciaux. Avec l’ouverture des centres commerciaux, ce segment s’accélère également. La taille moyenne des billets à prix constants a légèrement augmenté par rapport aux niveaux d’avant Covid.

Vous avez ajouté 40 magasins au cours de l’exercice 21. Allez-vous donner la priorité à un format de magasin particulier à l’avenir ?

Au cours de l’exercice en cours, nous visons à ouvrir un nombre de magasins similaire à celui de l’exercice 21. Rien qu’au dernier trimestre, nous avons ouvert 14 magasins. Entre août 2020 et maintenant, nous sommes entrés dans neuf nouvelles villes, dont Jaipur, Kanpur, Indore, Ludhiana, Kochi et Amritsar. Les gens retournent à leurs routines et continuent de travailler dans les magasins Starbucks. Il n’y a pas eu de changement de comportement et c’est pourquoi nous faisons les chiffres positifs.

Nous continuerons d’examiner tous les formats de magasins au fur et à mesure que nous ajouterons d’autres magasins. Les magasins Lean sont un élément essentiel de notre stratégie à mesure que nous nous développons. Nous envisageons également d’expérimenter de nouveaux formats. Nous avons ouvert notre premier service au volant à Chandigarh. Bien que nous en ouvrirons davantage, je ne suis pas sûr que cela se produise cet exercice.

Dine-in est un grand tirage pour les clients indiens de Starbucks. A-t-il été facile de s’adapter au modèle de livraison ?

Pendant la pandémie, nous avons renforcé notre présence en livraison. Nous avons travaillé à l’amélioration de l’emballage pour résoudre des problèmes tels que les déversements et pour garantir que la boisson parvienne au client à la température à laquelle elle est censée être servie. Ce sont les deux facteurs qui ont fait hésiter les clients à commander une boisson maison. Nous n’avons pas modifié notre menu pour la livraison car lorsque les gens commandent, ils veulent ce qu’ils ont habituellement au magasin.

Après les changements liés à la sécurité et à l’hygiène, nous nous sommes concentrés sur les innovations numériques. Nous avons commencé à utiliser des solutions de paiement numérique via l’application Starbucks – les gens pouvaient commander sur l’application et également pré-commander pour éviter la file d’attente. Ils pouvaient également commander via WhatsApp en utilisant un code QR affiché à l’extérieur du magasin.

Alors que les livraisons ont chuté et que les gens retournent dans les magasins, nos commandes de livraison à domicile sont désormais bien supérieures aux niveaux d’avant Covid. La livraison a contribué à environ 18 % des ventes globales cette année et a connu une forte croissance par rapport à l’année dernière.

Avez-vous fait des ajouts importants au menu alimentaire?

Nous avons lancé des crèmes glacées aux saveurs telles que java chips et caramel macchiato. Les glaces sont disponibles dans des bacs à emporter et des boules individuelles au magasin. Les gens peuvent également les apprécier en tant que modificateurs de leurs boissons. Les glaces sont désormais disponibles dans environ 50 à 60 % de nos magasins. Nous avons également lancé le menu Sanjeev Kapoor chez Starbucks – il est spécialement conçu par lui et reflète le meilleur des goûts mondiaux et locaux. De plus, nous avons lancé des boissons fraîchement préparées d’un litre et du café à domicile en gardant à l’esprit l’intérêt pour la livraison à domicile. Les cafés peuvent être achetés au magasin ou commandés via des agrégateurs de livraison de nourriture comme Swiggy et Zomato.

Tata Cha compte désormais 12 magasins à Bangalore. Tata Starbucks se défocalisera-t-il du segment du thé à mesure que Tata Cha se développera ?

Avec Tata Cha, l’idée est de proposer des saveurs indiennes. Le prix des produits de Tata Cha et de son segment de clientèle est assez différent de celui de Starbucks. Le thé reste une partie importante du portefeuille de Starbucks, et nous continuerons à nous concentrer sur lui et à innover. En fait, nous avons récemment lancé deux nouvelles variantes de thé.

