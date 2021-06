Entretien | Terje Pilskog, EVP, Scatec : « Les révisions tarifaires rétrospectives ne sont pas favorables aux investisseurs »

Les projets plus matures seront certainement plus attractifs. Cependant, nous sommes également ouverts à soumissionner pour des projets entièrement nouveaux et à développer nos propres capacités.

L’acteur norvégien des énergies renouvelables Scatec a récemment signé un accord avec la société nationale Acme Solar pour une participation de 50% dans les prochains actifs de production d’électricité de 900 mégawatts (MW) de cette dernière au Rajasthan. Scatec s’attend à ce que l’Inde « soit un marché clé dans les années à venir ». Terje Pilskog, vice-président exécutif, développement de projets solaires et éoliens, Scatec, explique à Anupam Chatterjee comment la société envisage de consolider sa présence dans le pays. Extraits édités.

Quels types d’actifs recherchez-vous en Inde ?

À l’échelle mondiale, nous voulons ajouter 12 gigawatts (GW) d’actifs d’énergie renouvelable d’ici la fin de 2025, et parmi cela, quelques GW devraient se trouver en Inde. Nous préférerons reprendre des projets avec des périodes de construction courtes et avoir des contrats d’achat d’électricité (PPA) sécurisés avec des dcoms. Les projets plus matures seront certainement plus attractifs. Cependant, nous sommes également ouverts à soumissionner pour des projets entièrement nouveaux et à développer nos propres capacités.

Pourquoi Scatec a-t-il choisi l’Inde pour étendre sa base ?

Le pays vise une croissance significative de la capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030 et est un marché de croissance clé pour les énergies renouvelables. Nous nous positionnons pour les futurs appels d’offres dans le solaire, l’éolien et les hybrides. Nous examinerons également les perspectives de construction de projets hydroélectriques dans le pays. Nous voyons des opportunités d’offrir diverses solutions à grande échelle dans toutes les technologies en Inde, à la fois sur la base d’appels d’offres fédéraux et étatiques, ainsi que par la conclusion d’APP directs avec des acheteurs d’entreprises. Les investisseurs mondiaux recherchent la prévisibilité et les réformes politiques devraient viser à inciter le secteur.

Plusieurs États veulent maintenant réviser les tarifs solaires et éoliens découverts plus tôt avec des prix en baisse lors des récentes enchères. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?

Les révisions tarifaires rétrospectives ne sont certainement pas favorables aux investisseurs et perturbent les calculs effectués par les développeurs lorsqu’ils soumissionnent pour le projet et déploient des capitaux. Cependant, c’est quelque chose qui se produit malheureusement partout dans le monde. Quelque chose de similaire s’est produit en Espagne. On peut être amené à en tenir compte comme l’un des risques. Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de gérer la situation si le besoin s’en fait sentir. Si de tels développements ont lieu, nous contesterons juridiquement les décisions et ajusterons notre approche de la planification du projet.

Vous cherchez également à développer des capacités de stockage et d’énergies renouvelables ?

Scatec a récemment remporté un projet de stockage solaire de 540 MW et de 225 MW/1 140 MWh en Afrique du Sud, l’un des plus importants au monde. Nous avons montré la capacité de construire de tels projets, et si les conditions sont réunies, nous pouvons également entreprendre des projets similaires en Inde. Cependant, nous souhaitons nous en tenir au développement de projets et n’avons pas pour l’instant de projet de construction de capacités de stockage ou de fabrication d’équipements solaires.

