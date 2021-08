Entretien : Vineet Jain, directeur de l’exploitation, V-Mart

En 2021, nous prévoyons d’atteindre des chiffres de croissance élevés avec l’aide des magasins Unlimited et d’ouvrir 40 nouveaux magasins dans les mois à venir.

Le détaillant de mode de valeur V-Mart a acquis le mois dernier les magasins Arvind Lifestyle’s Unlimited, qui sont présents dans le sud et l’ouest de l’Inde, dans le but de se développer. Vineet Jain parle à Sheena Sachdeva sur le plan d’expansion de la vente au détail de V-Mart, les tendances d’achat pendant la pandémie et les attentes de la saison des fêtes.

Comment voyez-vous l’expansion de votre commerce de détail après l’acquisition de la chaîne de valeur de la mode Unlimited ?

Avec cette acquisition, V-Mart compte désormais 356 magasins à travers le pays. L’idée était d’entrer d’un seul coup dans la région Sud et Ouest avec cette acquisition, car l’ouverture de nouveaux magasins à travers le pays demanderait du temps. Il existe une synergie entre Unlimited et V-Mart en raison de la prémisse de la mode abordable similaire. Au cours des dernières années, nous avons connu une croissance de 30 à 35 %. En 2021, nous prévoyons d’atteindre des chiffres de croissance élevés avec l’aide des magasins Unlimited et d’ouvrir 40 nouveaux magasins dans les mois à venir. Actuellement, l’approche consiste à stabiliser notre inventaire de stock dans les magasins illimités.

En juillet, V-Mart a ouvert de nouveaux magasins à Godda (Jharkhand) et à Kanpur (Uttar Pradesh) ; un autre sera lancé à Dwarka (Delhi), ce mois-ci. Nous sommes optimistes quant à la croissance alors que le secteur de la vente au détail évolue, compte tenu des nombreuses opportunités d’acquisition. Nous pensons que les entreprises qui ont un bon fonds de roulement feront des affaires équitables dans les prochains mois, à l’instar de V-Mart. De plus, notre stratégie de cluster, où nous couvrons une zone spécifique plutôt que de vastes zones, a contribué à notre croissance. Grâce à cela, nous avons un meilleur contrôle sur la géographie, car nous comprenons d’abord de près les exigences d’un cluster et achetons des produits en conséquence. Deuxièmement, nous avons une meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement. Enfin, une stratégie de cluster implique d’avoir plus de magasins dans une zone ou une ville, ce qui contribue à augmenter la visibilité de notre marque.

V-mart a signalé une augmentation de 8% de la taille du panier au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21. Comment comptez-vous maintenir cette dynamique ?

La gamme de prix proposée par V-Mart est assez abordable par rapport aux autres marques du marché. Au quatrième trimestre de l’exercice 21, les collections Holi et été de V-Mart ont reçu une bonne traction. Grâce à notre canal en ligne, nous avons accès à des données riches, et nous les analysons pour comprendre les besoins des consommateurs. Nous avons constaté une croissance de 65 à 70 % des affaires de nos clients fidèles. Pour maintenir cette croissance intacte, nous lançons des offres et des bons d’achat. Nous renforçons également notre gamme de produits – nous lancerons notre segment de décoration intérieure et introduisons des produits FMCG sur notre plate-forme, à la fois hors ligne et en ligne.

À votre avis, comment le comportement d’achat a-t-il changé pendant la pandémie ?

Par rapport à l’époque d’avant Covid, les gens achètent davantage maintenant, car la demande refoulée est énorme. Nous avons constaté une augmentation de 20 à 25 % des dépenses par client par rapport à 2019, compensant la baisse de fréquentation. Malgré les protocoles et les restrictions de verrouillage dans les villes, notre activité globale s’est redressée de 90% en juillet de cette année, par rapport à l’époque pré-Covid. Depuis que la pandémie a frappé le pays en mars de l’année dernière, nous avons constaté une forte demande de vêtements quotidiens ou de confort et de vêtements pour enfants – le segment des vêtements pour enfants augmente de 25 à 30 % depuis 2020.

Les clients de la nouvelle ère sont désireux d’interagir avec les marques par le biais de chats et d’appels vidéo. Nous testons cette technologie pour offrir aux clients une expérience agréable et transparente. Notre objectif est de numériser nos processus de manière holistique. Depuis l’année dernière, nous avons apporté des améliorations à notre plateforme D2C, Vmartretail.com. Nous avons également noué des liens avec des marchés comme Amazon. Alors que l’accent est mis sur l’omnicanal, la croissance du canal en ligne n’est pas encore exponentielle.

Malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les hausses de prix des matières premières, nous faisons de notre mieux pour répondre à la demande et ne pas répercuter la hausse des prix qui en résulte sur les clients.

Quel genre de reprise attendez-vous de la saison des mariages et des fêtes cette année?

Nous sommes ravis de la saison des mariages et des fêtes à venir. L’année dernière, il y avait du shopping à gogo dans nos magasins pendant ces périodes. Nous avons commencé à nous remettre de novembre de l’année dernière et pendant Diwali, nous avons enregistré une forte croissance. De même, en juillet de cette année, la demande était refoulée. La saison des fêtes est importante car elle chevauche la collection de la saison d’hiver, ajoutant à la croissance globale. Avec nos produits en place, nous nous attendons également à une croissance similaire cette fois-ci. Nous prévoyons une augmentation de la contribution de notre segment MDD à l’ensemble de l’activité.

