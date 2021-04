Les stars de Thunder Force de Netflix (Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Pom Klementieff) et le scénariste / réalisateur Ben Falcone discutent de leur prochaine comédie d’action dans cette interview avec Jeff McCobb de CinemaBlend. Ils discutent de cette scène de sexe étrange qui implique Jason Bateman comme un «homme-crabe», comment Klementieff était la personne la plus drôle sur le plateau et plus encore.

Vous pouvez diffuser Thunder Force sur Netflix le 9 avril.