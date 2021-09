Le casting de Shang-Chi de Marvel et de la légende des dix anneaux, dont Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et le scénariste/réalisateur Destin Daniel Cretton discutent de la dernière histoire d’origine épique du MCU dans cette interview avec Sean O de CinemaBlend ‘Connell. Ils révèlent leurs chansons de karaoké préférées, discutent du potentiel d’une série Disney + et bien plus encore.