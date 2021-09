Shang-Chi et la légende des dix anneaux stars Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, le scénariste/réalisateur Destin Daniel Cretton et le président de Marvel Studios Kevin Feige sont ici pour parler des spoilers du dernier opus du MCU. Ils plongent dans chaque rebondissement, révélation et même dans les scènes post-génériques, alors regardez à vos risques et périls !