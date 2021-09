Les stars de F9 Sung Kang, Jordana Brewster, Vinnie Bennett, JD Pardo et le réalisateur Justin Lin discutent avec Lawrence Sharma de CinemaBlend pour célébrer la sortie du F9 Director’s Cut. Ils discutent du lien familial entre les acteurs et l’équipe, de la façon dont Han a eu un impact sur la communauté américaine d’origine asiatique et bien plus encore, y compris comment faire une bonne impression de Vin Diesel.