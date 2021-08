in

Les stars de Reminiscence, dont Hugh Jackman, Thandiwe Newton, Rebecca Ferguson et la scénariste/réalisatrice Lisa Joy discutent de leur film de science-fiction époustouflant dans cette interview avec Mike Reyes de CinemaBlend. Le casting discute des plongées profondes qu’ils ont prises pour leurs personnages avec Lisa Joy, tandis qu’elle fait allusion à un futur rôle dans Westworld pour l’une des stars… et bien plus encore !