Entretiens “Venom: Let There Be Carnage” avec Tom Hardy, Woody Harrelson et Andy Serkis

Chapitres vidéo

00:00 – Introduction

00:20 – Tom Hardy parle des casseroles critiques de Venom, de la réaction du public et de ce qu’il voulait de la suite

02:02 – Woody Harrelson admet que sa perruque de venin n’était pas très bonne et explique comment il a donné vie à Cletus Kasady

03:27 – Andy Serkis explique pourquoi il était si enthousiaste à l’idée de travailler avec Tom Hardy

04:23 – Tom Hardy compare son travail sur Venom 2 aux créations d’Andy Serkis dans Mo-Cap et CGI

05:23 – Woody Harrelson sur la possibilité de travailler à nouveau avec Andy Serkis

07:11 – Andy Serkis décompose cette scène incroyable où Venom visite une boîte de nuit

08:58 – Comment Tom Hardy a travaillé un hommage spécial à Eddie Murphy dans Venom: Let There Be Carnage

Vous pouvez voir Venom: Let There Be Carnage dans les salles le 1er octobre.