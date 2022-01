[ENTREVISTA] Frederik Oldenburg sur EXATLON USA

Telemundo Frederik Oldenburg dans EXATLON USA

Tout est désormais prêt pour que l’émission de compétition préférée de la famille américaine, Exatlon United States, revienne dans sa sixième saison sur les écrans de Telemundo. Le rendez-vous sera le mardi 11 janvier prochain à 19h/6c, où 24 athlètes du plus haut niveau se joindront à la Famous Team (Red Team) et à la Contending Team (Blue Team) pour affronter les circuits les plus difficiles et les obstacles nocturnes du sport. compétition qui est déjà devenue une tradition du petit écran que nous attendons tous avec impatience saison après saison.

Il est important de noter qu’à cette occasion la clameur du public a été entendue et les athlètes qui se sont engagés sont complètement nouveaux, c’est-à-dire des visages que nous commencerons à connaître au fur et à mesure que la compétition se développera.

Une balade de luxe

Comme à l’accoutumée, Exatlon États-Unis sera dirigée par le journaliste vénézuélien Frederik Oldenburg, qui avec son adrénaline et son émotion habituelles emmènera les téléspectateurs à travers chacune des expériences vécues par ces nouveaux athlètes, qui donneront tout pour devenir le vainqueur et le vainqueur de la sixième édition de la compétition dite la plus féroce de la planète.

Un commentateur très spécial accompagnera Oldenburg ; ni plus ni moins que la charmante et très talentueuse Marisela «Chelly» Cantú, qui se vante, parmi tant de réalisations, d’être devenue la première lauréate du concours dans son édition aux États-Unis.

Attendez-vous à l’inattendu

Depuis sa création, Exatlon États-Unis a été riche en moments surprenants et s’il y a une caractéristique qui n’a pas changé, c’est qu’il faut toujours s’attendre à l’inattendu, comme cela s’est produit lors de la cinquième saison, où plus d’un million de dollars ont été distribués en au total en prix, et même deux gagnants ont été couronnés, un homme et une femme, une tendance qui, nous l’espérons, se poursuivra cette fois.

« Frederik Oldenburg : EXATLON USA revient avec une nouvelle génération de guerriers »

Quelque chose qui est également devenu une tradition, c’est la conversation toujours animée avec le sympathique Frederik Oldenburg, qui était très excité de retourner conduire Exatlon États-Unis, une expérience qu’il a lui-même qualifiée de « spectaculaire » et pleine de défis qui ne concernent pas seulement le les participants sont confrontés, mais lui aussi en tant que présentateur.

Avec Frederik nous avons pu en savoir un peu plus sur tout ce que le public attendra dans cette nouvelle saison d’Exatlon États-Unis qui s’apprête à débuter, dont 24 guerriers totalement inédits, le nouveau circuit occasionnel, des prix incroyables et un parcours sportif et athlétique. niveau qui promet de nous laisser sans voix.

Parmi tant de choses dont nous avons parlé avec Frederik, nous avons également abordé le sujet de ces nouveaux guerriers et de leurs différentes origines, ce sont des personnes qui ont des âges plus avancés, des métiers différents, des opticiens pour relever un défi comme Exatlon États-Unis, mais qui sont finalement prêt à traverser les sables redoutés de la République dominicaine.

En AhoraMismo.com estaremos de manera ininterrumpida brindando toda la información de último minuto sobre cada cosa que suceda en la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, una que promete traer muchísima emoción, retos, adrenalina e históricos triunfos que harán de esta entrega, una para rappeler.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires