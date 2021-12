[ENTREVISTA] Melissa Alemán de ‘NUESTRA BELLEZA LATINA’

Univision Melissa Alemán rêve de devenir la première reine ouvertement gay de Nuestra Belleza Latina.

La dernière édition du programme vedette d’Univision qui choisit son prochain communicateur vedette, le concours NUESTRA BELLEZA LATINA, a atteint sa dernière nuit tant attendue célébrant une beauté avec un but, loin des canons et des stéréotypes stricts qui régnaient, en particulier chez les Latinos.

Une édition historique

Le 21 novembre, c’est le Hondurien Sirey Morán qui a remporté la 12e édition de Nuestra Belleza Latina, dans une saison pleine de défis, d’adrénaline, d’émotions à un million et surtout beaucoup de drame, ce qui est attendu quand un groupe de filles, De nationalités différentes et avec différentes manières de voir la vie, elles se réunissent sous le même toit pour réaliser un rêve, recevoir cette couronne convoitée et un contrat avec Univision, le réseau leader de la télévision hispanique.

Mais en plus de Sirey, il y avait différents candidats qui étaient vraiment emblématiques et nous sommes sûrs qu’on se souviendra d’eux longtemps après que Sirey ait remis la couronne à une autre fille chanceuse qui cherche à réaliser son rêve de devenir « Nuestra Belleza Latina 2022 ». L’une d’elles est Melissa Alemán, une portoricaine séduisante et très charismatique qui a impressionné le jury et le public.

A 31 ans, l’histoire de Melissa est très intéressante et captivante. La fille qui a servi pour l’armée des États-Unis pendant 8 ans, a révélé depuis qu’elle a rejoint le concours, que son rêve est d’être une voix puissante dans la lutte pour la communauté LGBTQ +, dont elle fait partie, étant la première candidate ouvertement homosexuel dans l’émission de téléréalité à succès sur le réseau Univision.

Melissa Alemán de ‘NUESTRA BELLEZA LATINA’ rencontrera d’anciens collègues

Mais Melissa, avec son charme et son étincelle naturelle, nous a captivés dans une interview où elle a révélé des intimités de son temps à « NUESTRA BELLEZA LATINA » et aussi d’un projet qui la maintient très excitée. C’est une rencontre avec ses anciens camarades de classe du concours pour enseigner une danse sensuelle et partager un moment agréable avec les fans de la ville de Miami.

L’événement s’intitule : « L’art de la séduction avec les reines », et ce sera un moment de plaisir et d’apprentissage. Tout comme Melissa elle-même l’a indiqué. « Surprendre! Souvenez-vous que je vous ai dit que j’avais une annonce? Eh bien, ces beautés @ faby_laurencio94, @yelusballestass et leur serviteur seront à Miami le 18 décembre pour un meet & greet et un cours de danse super sexy qui nous offrira mon amour @yelusballestass. Quel plaisir de partager avec vous tous ! Qui dit cadeau ! 💜 « , a déclaré la fille sur son profil Instagram.

Le cours de danse chaude aura lieu le 18 décembre prochain, à 17h30, dans le quartier de Wyndwood, à Miami, au 2840 NW 7 Avenue, à ce sujet et plus encore, nous avons discuté avec Melissa, où il nous a même invités à nous rejoindre. dans et a également profité de raconter plusieurs intimités à propos de notre entretien ici :

Les billets pour « L’art de séduction des reines » coûteront 25 $ par entrée, et ici, en plus de danser avec Yelus, ils pourront avoir une causerie à la fin du cours avec les Vénézuéliens, Melissa et Fabién .

Nous sommes prêts à être séduits par les reines !