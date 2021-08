[ENTREVISTA] Nous allons rattraper Denisse Novoa

Telemundo Denisse Novoa, ex EXATLON, a un cadeau pour ses fans

Tout au long de cinq saisons pleines d’émotions dans l’émission de téléréalité sportive à succès de Telemundo Exatlon États-Unis, il y a eu des athlètes qui se sont imposés comme des emblèmes de la compétition, car parallèlement à leurs évidentes prouesses physiques et athlétiques, ils possèdent également des capacités stratégiques, une attractivité physique et de nombreuses autres qualités qui en font les favoris du public dans la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Denisse Novoa : “La Pantera” Consentida de Exatlon États-Unis

Depuis que les fans d’Exatlon États-Unis ont jeté leur dévolu sur Denisse Novoa, ils ont choisi de la surnommer “La Panthère” dans la troisième saison, quand ils ont été enchantés non seulement par les yeux bleu profond de la jeune femme de 24 ans de Veracruz, mais par sa précision presque parfaite lors de ses déplacements sur chacun des circuits de la République dominicaine, théâtre de cette compétition.

La Pantera a atteint la dernière semaine et à peine deux jours avant la grande finale, elle a subi une grave blessure au genou qui a mis fin à son rêve d’être couronnée vainqueur. De retour chez lui, il a subi une intervention chirurgicale et de longues séances de physiothérapie qui ont restauré sa mobilité et sa dextérité à 100% et ont rendu à ses centaines de milliers de fans, l’athlète adoré que tout le monde a l’habitude de voir en action. .

Après avoir traversé la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, le meilleur témoin de la façon dont la belle et très talentueuse Denisse Novoa est son profil sur le réseau social Instagram, où en plus de partager des photos impressionnantes en tant que modèle, elle capture également différents moments clés. dans votre vie quotidienne. Ses voyages à travers différents décors paradisiaques dans son Mexique natal et dans le monde, son mode de vie, ses loisirs et bien plus encore. C’est là que Denisse est vue au monde, sans pose ni étiquette, étant simplement elle-même.

Nous allons rattraper Denisse Novoa Comment profiter de l’interview en direct ?

Le vendredi 6 août, à 13h30 HE, via la communauté dédiée à Exatlon United States de NowMismo sur Facebook, le journaliste Mauricio Ginestra aura une session en direct avec Denisse Novoa où ils rattraperont la vie de l’athlète aujourd’hui, comment elle passe son quotidien, comment elle garde la forme, quels sont ses secrets de fitness et de beauté, ce qu’elle aime le plus faire et bien plus encore.

Ce sera une occasion en or d’en savoir un peu plus sur la femme derrière l’athlète mexicaine aux yeux d’un bleu profond qui a captivé la télévision aux États-Unis et continue désormais de le faire à travers les réseaux sociaux.

Comment profiter de la session live avec Denisse Novoa :

Jour : Vendredi prochain, le 6 août à 13 h 30 HE.

Lieu : Profil Facebook de Now Same – Exatlon États-Unis Now Same

N’oubliez pas de vous connecter avec nous et de suivre le même profil d’Exatlon United States Now sur Facebook, pour obtenir toutes les informations de première main sur tout ce qui touche à la concurrence la plus féroce de la planète.

