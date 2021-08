ENTREVUE| La demande de prêts est revenue, déclare Nitin Chugh, directeur général et PDG d’Ujjivan SFB

Nitin Chugh, directeur général et PDG, Ujjivan SFB

Ujjivan Small Finance Bank a restructuré environ Rs 571 crore de prêts jusqu’en juillet dans le cadre de la résolution 2.0, car environ Rs 750-800 crore de prêts pourraient nécessiter une restructuration au deuxième trimestre, selon le directeur général Nitin Chugh. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Chugh informe que l’efficacité de la collecte pour chaque état s’est améliorée en juillet par rapport à juin. Cependant, l’Assam et le Kerala sont à la traîne. Extraits :

Au premier trimestre de cet exercice, le revenu net d’intérêts (NII) d’Ujjivan Small Finance Bank a chuté de 16% en glissement annuel à Rs 384,40 crore. Quelles sont les raisons derrière cela?

Le NII était inférieur car nous avions des niveaux élevés d’actifs non productifs (NPA) à 9,8 % (ratio NPA brut). Donc, ce livre ne rapportait pas grand-chose. Le portefeuille global était plus ou moins au même niveau, avec une décroissance d’environ 2%. Ainsi, les revenus tirés des actifs ont diminué.

Quelles sont les perspectives du NII pour le deuxième trimestre ?

C’est le plus difficile à prévoir pour le moment. Notre activité s’améliore et les collectes se sont également améliorées à 93% (en juillet, contre 78% en juin). Nous ne pourrons réellement le sortir que lorsque nous aurons terminé le trimestre. Mais les choses s’améliorent, ce qui nous donne au moins confiance pour croire que le deuxième trimestre sera meilleur que le premier. Seul bémol, nous ne sommes pas confrontés à la troisième vague de Covid. Au premier trimestre, nous avions travaillé dans des conditions très restreintes en raison de la deuxième vague de Covid et des confinements. Dans les confinements, les collections et les affaires sont impactées. Et puis, pour notre segment de clients, de nombreuses interactions en face à face sont nécessaires. Heureusement, au premier trimestre, nous avons eu 15 jours d’avril et 15 jours de juin pour récupérer.

Les décaissements au premier trimestre ont augmenté d’environ 180% d’une année sur l’autre, tandis que d’un trimestre à l’autre, il y a eu une baisse de 69%…

Au premier trimestre de l’exercice 21, il n’y a eu rien du tout, absolument aucun mouvement en raison des périodes de confinement prolongées. L’année dernière, les choses s’étaient probablement ouvertes en juin et juillet. Dans notre activité, dans le segment de la microfinance, nous traitons en grande partie avec de nombreux clients existants. Au cours du premier trimestre de l’exercice 21, parce que nous n’avons pas pu nous déplacer pendant presque tout le trimestre en raison de restrictions, les interactions en face à face n’ont pas eu lieu et nous n’avons pas pu traiter avec ces clients. Il y avait aussi un moratoire sur les prêts. Lorsque les gens se prévalent du moratoire, ils ne veulent pas contracter de nouveaux prêts.

Cependant, cette fois, puisque nous avons 15 jours en avril en raison de l’élan continu du Q4FY21, cela s’est maintenu pendant un certain temps jusqu’à la mise en place des blocages. Et lorsque les restrictions ont commencé à disparaître le 15 juin, l’élan a commencé à revenir. À l’heure actuelle, les demandes de toutes sortes de prêts sont revenues assez fortement. Les décaissements ont baissé d’un trimestre à l’autre car le T4FY21 avait été un très bon trimestre pour nous.

Avez-vous une exposition de prêt au Kerala? Quelle est l’efficacité de la collecte pour l’État ?

Au Kerala, notre portefeuille de prêts est d’environ Rs 214 crore, ce qui n’est pas très important. Le Kerala pour nous ne fait en aucun cas partie des cinq premiers États. Nos cinq principaux États sont le Tamil Nadu, le Bengale occidental, le Karnataka, le Maharashtra et le Bihar. Chaque état s’est amélioré en juillet par rapport à juin, le Kerala s’est également amélioré. Cependant, il n’est pas comparable à certains des autres États, il est à la traîne. Fin juin, l’efficacité de la collecte au Kerala s’élevait à 39 % et en juillet, elle était de 86 %.

En Assam, l’efficacité de la collecte s’est-elle améliorée ?

En Assam, l’efficacité de la collecte était de 41 % en juin, alors qu’en juillet, elle était de 59 %. Ainsi, l’Assam est toujours à la traîne. La plupart des prêteurs sont au même genre de nombres dans l’état.

Jusqu’en juillet, quel était le montant total des prêts restructurés dans le cadre de résolution 2.0 ?

Nous avons restructuré autour de Rs 571 crore de prêts. En juillet, nous nous sommes restructurés autour de Rs 501 crore, dont Rs 480 crore proviennent de la microfinance.

