Entrevue| L’orientation est pour une croissance de 15%, l’atteindra sûrement: George Alexander Muthoot

George Alexander Muthoot, MD, Muthoot Finance

NBFC Muthoot Finance s’attend à ce que l’activité s’améliore au deuxième trimestre après un premier trimestre en demi-teinte. Directeur général George Alexander Muthoot parle à Rajesh Ravi de FE de l’activité de prêt d’or et d’autres plans. La société basée au Kerala a signalé une augmentation de 22,49 % d’une année sur l’autre de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre à 1 023,76 crore de roupies. Extraits :

Quelles sont les perspectives pour l’exercice étant donné que le premier trimestre a commencé par un verrouillage ?

C’est aussi mauvais que l’année dernière. Le mois de mai a été dévasté Cependant, les choses commencent à s’améliorer dès la troisième semaine de juin. Mais nous sommes très sûrs que Q2 sera très bon. La croissance du premier trimestre sera modérée, mais nous pourrons la rattraper au deuxième trimestre.

Quelles sont les orientations pour la fiscalité ?

Nous avons donné une guidance minimale de 15 % et nous sommes sûrs que nous pourrons y parvenir. Nous avons enregistré une croissance de 15 à 25 % au cours des dernières années. La part des divisions non-or dans le total des actifs sous gestion a diminué au cours du quatrième trimestre et les bénéfices des divisions non-or sont également en baisse. Les activités autres que l’or ont diminué au cours des quatre derniers trimestres et nous avons épuisé notre portefeuille dans le financement des véhicules et du logement. Seule la microfinance a fait quelques affaires. Le prêt d’or a été notre sauveur et la part des entreprises non aurifères dans les bénéfices est tombée à 6 %. Je pense que les entreprises non aurifères s’amélioreront au cours des prochains trimestres.

Quelle est votre LTV moyenne pour l’exercice précédent ?

Le LTV moyen pour le dernier exercice était de 68 %. Normalement, il fluctue avec le prix de l’or et augmente lorsque le prix de l’or baisse. LTV ne nous affecte pas beaucoup car les gens n’abandonnent pas leurs bijoux. Il y a des rapports d’enchères plus élevées par certaines NBFC. Nous accordons des prêts pour 12 mois et ne craignons pas les défauts de paiement. Il ne devient un NPA qu’après 15 mois. En 12 mois, près de 95% de nos clients reprennent leur or. Nous avons vendu aux enchères seulement 171 crores de roupies d’or au cours de l’exercice 21. En FY20, nous avions mis aux enchères des prêts d’une valeur de Rs 500 crore et en FY19 des prêts d’une valeur de Rs 1,000 crore. La taille de notre livre est de Rs 50 000 crore et nous avons accordé des prêts de Rs 120 000 crore et nous n’avons mis aux enchères que Rs 171 crore de créances douteuses. Nos concurrents ont dû mettre aux enchères car ils accordent le prêt pour 90 jours. Au cours du dernier exercice, nous avons vendu aux enchères de très anciens prêts de notre portefeuille de prêts.

Quel est votre coût des fonds et perspectives?

Au cours des 1 à 1,5 dernières années, le coût des fonds a baissé de 150 points de base. Mais je pense qu’il a touché le fond et que l’inflation va rattraper son retard. Notre coût différentiel des fonds est de 7,5 à 8 %. Nous avons des fonds hérités à coût élevé dans notre livre.

Quelle est la taille moyenne de votre ticket de prêt et d’acquisition de nouveaux clients ?

La taille moyenne de nos billets est de 60 000 et nous ajoutons 2 à 3 lakh de nouveaux clients chaque trimestre. Les comptes en direct avec nous sont actuellement à 60 lakhs. Au cours des deux dernières années, plus de deux clients crore ont fait affaire avec nous. C’est une grosse affaire de désabonnement et la durée moyenne d’un prêt n’est que de quatre mois.

Qu’en est-il de l’expansion de votre succursale au cours de l’exercice actuel ?

Nous ouvrons normalement 100 à 150 succursales chaque année. L’an dernier, nous avons ouvert 85 succursales. Nous commencerons à développer les activités non-or à partir du deuxième trimestre.

