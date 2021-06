ENTREVUE| Récupérer les ventes perdues, premier objectif de l’industrie des alcools : Vinod Giri, directeur général de la CIABC

Le directeur général de la CIABC Vinod Giri

Les ventes d’alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL) ont diminué de 12% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 en raison du verrouillage induit par la pandémie et de l’augmentation des taxes, selon la Confédération des sociétés indiennes de boissons alcoolisées (CIABC). directeur général de la CIABC Vinod Giri parle à Rajesh Ravi de FE des perspectives de l’industrie.

L’Inde était l’un des marchés d’alcool à la croissance la plus rapide jusqu’à la pandémie et la consommation a chuté de 12%. Quelles sont vos perspectives pour FY22 ?

En fait, tout dépend de la façon dont le Covid et les blocages qui en résultent se déroulent. L’expérience a montré que Covid a eu un impact limité du côté de la demande, mais l’offre dépend de l’intensité et de la durée des blocages. Il y a également des indications que la croissance des ventes au cours du trimestre de juin a été positive. Contrairement à l’année dernière, de nombreux gouvernements d’États ont élaboré cette année des moyens et des mécanismes pour assurer un approvisionnement partiel, voire complet, d’alcool pendant le verrouillage. Un autre facteur à considérer sera les prochaines élections dans des États importants comme l’Uttar Pradesh, le Pendjab et l’Uttarakhand au début de l’année prochaine et la façon dont la politique de l’État se joue sur la réglementation. Dans le scénario, le premier jalon à atteindre pour l’industrie est de récupérer les ventes perdues.

Certains États parlent de livraison à domicile d’IMFL.

Il y a un coût pour la livraison d’alcool à domicile et à moins que la structure de prix ne soit modifiée pour l’adapter, le consommateur finira par payer plus que le MRP. Le système de commerce électronique a évolué autour de prix à la consommation plus bas en raison de l’élimination des intermédiaires. Les États ont autorisé la livraison à domicile en réponse à la crise à la fermeture des magasins en raison d’une pandémie. Pour que cela continue, les gouvernements doivent l’affiner en un modèle e-com approprié – une structure d’approvisionnement et d’approvisionnement des produits avec des marges incrustées raisonnables pour tous les fournisseurs de services.

Qu’est-ce qui a été observé concernant la relation au revenu étant donné que les gens perdent leur emploi et que les salaires sont inférieurs pour ceux qui ont un emploi ?

Il existe suffisamment de données pour établir que des prix plus élevés entraînent une baisse des ventes d’alcool. Les gens ont des revenus limités et avec les augmentations de prix, ils doivent réorganiser leur panier de consommation en réduisant la consommation de produits moins abordables. Selon nous, dans une telle situation de hausse des prix de l’alcool, le comportement de consommation subit deux changements. Premièrement, les occasions de consommation sont réduites, ce qui entraîne directement une baisse des ventes, et deuxièmement, les personnes se tournent vers des produits moins chers, ce qui, par effet domino, entraîne une augmentation des ventes d’alternatives moins chères telles que l’alcool de pays ou même des alternatives dangereuses telles que les fausses d’alcool ou de drogues illicites.

Certains rapports suggèrent également que les États qui ont augmenté leurs impôts pourraient les réduire en raison d’une baisse des revenus globaux ?

Les données sont là pour que tout le monde puisse les voir – le gouvernement qui n’a pas imposé de taxes Covid élevées a récupéré les ventes et les recettes fiscales. Les gouvernements qui l’ont fait, continuent de lutter de façon importante. S’ils veulent que leurs recettes fiscales reviennent, ils doivent renoncer à une fiscalité excessive.

Quelle est la situation des exportations au cours de l’exercice 21 et les perspectives pour l’exercice 22 ?

Les exportations ont été gelées au début de l’exercice 21 en raison de la fermeture des systèmes d’approvisionnement mondiaux. Lentement, les choses se sont ouvertes à partir de juillet et par la suite, elles se sont généralement maintenues. Les données d’exportation pour l’exercice 21 sont toujours en cours de finalisation par la DGFT, mais il y a des indications que les exportations de boissons alcoolisées ont augmenté de 15 à 20 %. Nous nous attendons à ce qu’il se maintienne à environ 20 %.

Quelle est la compréhension de l’utilisation des capacités des distilleries indiennes et avez-vous une idée de nouveaux investissements importants dans le secteur ?

Il y a plus de 500 distilleries avec 950 crore litres de capacité installée. Parmi ceux-ci, un peu plus de 700 crore litres peuvent être de qualité potable. La demande pour l’industrie alcobev est inférieure à 200 crore litres, elle semble donc suffisante, du moins en surface. Cependant, le vrai problème réside dans le prix et la disponibilité de l’alcool extra neutre (ENA), l’ingrédient principal de l’alcool. Les distilleries peuvent produire à la fois de l’éthanol et de l’ENA. En raison du mélange d’éthanol avec des biocarburants, la demande d’éthanol a augmenté. Les OMC fixent le prix de l’éthanol dans leur appel d’offres, ce qui affecte évidemment les prix de l’ENA, tous deux issus de la même source de production. Leur prix d’offre augmente chaque année, faisant ainsi grimper le coût de l’ENA.

