Entrevues avec le casting de “ Army of the Dead ” avec Dave Bautista, Tig Notaro et plus

Le casting de Army Of The Dead comprenant Dave Bautista (Scott Ward), Tig Notaro (Marianne Peters), Ella Purnell (Katie Ward), Ana de la Reguera (Maria Cruz), Nora Arnezeder (Le Coyote), Omari Hardwick (Vanderohe) et Matthias Schweighöfer (Dieter) discutent de leur nouveau film Zack Snyder Netflix avec Sean O’Connell de CinemaBlend. Découvrez la formule du film «gagnant» de Dave Bautista, l’arme étrange que le personnage d’Armée des Morts de Matthias Schweghöffer possédait à l’origine et bien plus encore.