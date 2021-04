Le faucon et le soldat de l’hiver déjà tristement célèbre Wyatt Russell, Erin Kellyman et Amy Aquino rejoignent le rédacteur en chef de Cinemablend, Sean O’Connell, pour discuter du nouveau spectacle Marvel et Disney +. Gardez les yeux et les oreilles ouverts alors qu’ils plongent dans l’énormité de rejoindre un projet Marvel, les motivations de Karli, qui la menace, les « super pouvoirs » du Dr Raynor, et bien plus encore!