Entrez dans « A Private Person », le dernier épisode de « The Morning Show »

Aujourd’hui, Apple TV+ a présenté une nouvelle vidéo qui emmène les téléspectateurs à l’intérieur de « A Private Person », le dernier épisode de la deuxième saison de « The Morning Show » qui a été présenté hier. Vous pouvez plonger dans ce nouveau regard sur les coulisses du nouvel épisode ci-dessous :

La saison deux de la série dramatique continue de suivre l’histoire des employés d’UBA et le retour d’Alex Levy (Jennifer Aniston) dans la série après la fin explosive de la saison dernière :

Reprenant après les événements explosifs de la première saison, la deuxième saison trouve l’équipe « The Morning Show » émergeant de l’épave des actions d’Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon), vers une nouvelle UBA et un monde en mouvement, où l’identité est tout et le gouffre entre qui nous nous présentons et qui nous sommes vraiment entre en jeu.

Avec Aniston et Witherspoon, le casting de retour étoilé pour la saison deux comprend Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Les nouvelles stars qui rejoignent cette saison sont Greta Lee dans le rôle de Stella Bak, une prodige du monde de la technologie qui a rejoint l’équipe de direction d’UBA; Ruairi O’Connor dans le rôle de Ty Fitzgerald, une star de YouTube intelligente et charismatique ; Hasan Minhaj dans le rôle d’Eric Nomani, un nouveau membre de l’équipe « The Morning Show » ; Holland Taylor, lauréat d’un Emmy Award dans le rôle de Cybil Richards, la présidente avisée du conseil d’administration de l’UBA ; Tara Karsian dans le rôle de Gayle Berman, productrice de nouvelles ; Valeria Golino dans le rôle de Paola Lambruschini, une documentariste ; et Julianna Margulies, lauréate d’un Emmy et d’un SAG Award, dans le rôle de Laura Peterson, présentatrice de presse UBA.