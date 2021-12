Entrez dans la luxueuse maison de 4,3 millions de dollars de Camila Cabello à Los Angeles

On dirait Camila Cabello aura un nouveau départ avant la nouvelle année.

L’actrice de Cendrillon a récemment vendu sa maison de style méditerranéen à Los Angeles pour 4,3 millions de dollars, soit 350 000 $ de plus que le prix demandé, E! Les nouvelles peuvent confirmer.

La chanteuse « My Oh My » a initialement inscrit son manoir de 3 570 pieds carrés le mois dernier pour 3,95 millions de dollars, mais avec l’aide d’un agent immobilier Denise Rosner de Compass, la propriété a un nouveau propriétaire. L’artiste « La Havane » avait précédemment acheté la maison pour 3 375 millions de dollars en avril 2019.

L’immense domaine est niché juste au-dessus de la zone Sunset Strip et comprend quatre salles de bains et quatre chambres, dont l’une a été transformée en studio de musique. En fait, E! News peut confirmer que Camila y a enregistré son dernier album.

Comme si cela ne suffisait pas, l’oasis de LA dispose d’une entrée dans la cour privée, d’une cuisine gastronomique avec un bar pour le petit-déjeuner, de plusieurs cheminées pour une soirée confortable, d’une piscine d’eau salée et d’un espace barbecue nouvellement construit pour des divertissements de premier ordre.