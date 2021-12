Entrez dans la luxueuse maison de Los Angeles d’Olivia Culpo

Bienvenue à Olivia Culpoc’est chez moi !

L’ancienne Miss Univers a ouvert les portes de son pad de Los Angeles pour un article d’Architectural Digest publié le 15 décembre.

Après avoir déménagé de son loft de 1 300 pieds carrés à Hollywood et dans sa maison de cinq chambres à Encino en 2019, Culpo a travaillé avec un architecte d’intérieur Jess Diab meubler pièce par pièce sa nouvelle demeure.

En entrant dans la résidence, les clients trouveront la grande entrée de Culpo. Selon AD, il comporte une table fabriquée à partir d’un calcaire ancien qui était autrefois utilisé pour transformer le blé en farine. Les visiteurs découvriront plus tard son salon avant réservé aux adultes où ils pourront se prélasser près de sa cheminée en marbre et admirer ses trésors, y compris un violoncelle que ses parents lui ont offert et qui a plus de 100 ans.

« J’ai joué toute ma vie, donc c’est un peu comme la salle de musique », explique Culpo au magazine. « Ma mère joue de l’alto, alors quand elle vient nous rendre visite, nous jouons ensemble dans cette pièce. »