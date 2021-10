Entrez dans la magnifique maison hollywoodienne de Nina Dobrev

Les avantages d’être une giroflée dans cette magnifique maison de style espagnol doivent être les meilleurs.

Nina Dobrev nous fait pratiquement baver sur sa magnifique maison d’inspiration européenne de quatre chambres, après avoir récemment fait le tour de Architectural Digest. Quant à l’extérieur d’une beauté saisissante, bien que sa maison arbore maintenant une couleur blanche mate fraîche, c’était à l’origine un jaune moutarde jusqu’à ce qu’elle décide de faire le travail pratique elle-même.

“Mon petit ami et moi avons peint nous-mêmes tout l’extérieur de la maison et cela a pris une éternité”, Nina, faisant référence à la star du sport Shaun blanc, partagé dans la vidéo du 1er octobre. “Mais ça s’est avéré magnifique, alors je suis content de l’avoir fait.”

Nina, qui est née en Bulgarie et a passé une partie de son enfance dans le sud de la France, s’est appuyée sur son héritage lors de la conception de l’intérieur.

“La maison date des années 1920”, a-t-elle expliqué. “Je voulais rendre hommage à l’architecture d’origine et à l’influence de style espagnol. Et même si nous étions en train de refaire certaines choses, je voulais utiliser des matériaux organiques et semblant avoir pu appartenir à la maison auparavant, tout en étant rafraîchissants et donner un coup de jeune à la maison.”