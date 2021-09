Entrez dans la maison de Malibu de Miranda Kerr – y compris une baignoire dans la chambre

in

Qui a besoin de murs de salle de bain ? Pas Miranda Kerr.

En ce qui concerne les baignoires, le mannequin de 38 ans a lancé une nouvelle tendance avec sa maison élégante et tranquille de Malibu. Un coup d’œil à l’intérieur du chalet de quatre chambres qu’elle a acheté en 2014 et qu’elle partage maintenant avec son mari, co-fondateur de Snapchat Evan Spiegel, et ses trois fils, il est immédiatement clair qu’une fashionista y habite.

Après tout, les coussins sont décorés de housses faites de foulards Hermès, il y a des chaises d’appoint roses éparpillées et il y a même une table d’appoint avec un plateau en nacre. Mais, s’il y a un détail par excellence Miranda, c’est la baignoire en plein écran dans sa chambre principale.

“J’ai toujours voulu une baignoire dans ma chambre”, a-t-elle déclaré à MyDomaine, “et la voici.”

Au fur et à mesure que sa famille s’est agrandie, la fonction de la baignoire a évolué. “Avant, quand il n’y avait qu’Evan et moi, il y avait tellement de nuits de bain”, a-t-elle expliqué au site Web. “Maintenant, je prends des bains avec les bébés.”