Entrez dans la soirée de visionnage de Lavish Sing 2 de Kim Kardashian

Il n’y a pas de fête comme une fête Kardashian.

Pour une nouvelle preuve, jetez un œil à l’intérieur Kim Kardashianla dernière soirée de . La star de télé-réalité a organisé une soirée de visionnage pour la prochaine suite animée, Sing 2, le dimanche 12 décembre – et à en juger par ses publications sur les réseaux sociaux, c’était un événement assez somptueux.

Comme d’habitude, la maman de quatre enfants n’a épargné aucun détail pour le rassemblement adapté aux enfants. Sa maison était remplie de décorations de ballons et de découpes grandeur nature des nombreux personnages animaliers du film. À l’extérieur, les jeunes pouvaient canaliser leur artiste intérieur dans une station d’art et d’artisanat bordée de chevalets et de peinture. Ils pourraient également prendre un micro et se mettre sous les projecteurs sur une scène aménagée pour le karaoké.

Mais ce n’était pas tout. Il y avait aussi des piñatas et une maison gonflable pour divertir les plus petits. Bien sûr, l’événement principal était une projection de Sing 2, qui devrait sortir en salles le 22 décembre. Les stars de cinéma Matthew McConaughey comme Buster Moon, Reese Witherspoon comme Rosita, Scarlett Johansson comme Ash, Taron Egerton comme Johnny, Tori Kelly comme Meena, Nick Kroll comme Gunter, Bobby cannavale comme Jimmy Crystal, Halsey comme Porsha Crystal et bien d’autres.