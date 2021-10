Entrez dans l’ancienne maison californienne de 6,4 millions de dollars de Renée Zellweger

METTRE À JOUR: Emballez ces trophées, Renée Zellweger!

Parce que la double lauréate d’un Oscar vient de vendre sa maison à Topanga, en Californie. pour 6,4 millions de dollars, soit 400 000 dollars au-dessus du prix demandé, selon une source et des dossiers immobiliers obtenus par E! Nouvelles.

Selon l’annonce récente de la propriété, détenue par l’agent immobilier Compass Carl Gambino, la résidence de 4 414 pieds carrés comprend quatre chambres et des tonnes de finitions luxueuses, y compris des cheminées construites par un tailleur de pierre européen, une cuisine de chef avec des appareils haut de gamme et des plafonds à poutres apparentes. La propriété s’étend sur 9,79 acres, continue-t-elle, et est entourée de vues sur les canyons et les montagnes. Les acheteurs peuvent profiter de tout, des randonnées le long des sentiers à un plongeon dans la piscine de la demeure.

Cela a certainement été une période chargée pour Zellweger. En plus de vendre sa maison, l’actrice devrait jouer et produire la nouvelle série limitée sur le vrai crime The Thing About Pam et la comédie The Back Nine. Elle sort aussi Fourmi Anstead, qu’elle a rencontré lors du tournage de sa série Discovery +, Celebrity IOU : Joyride. Et si vous vous demandez comment vont les deux, leur adorable moment PDA lors d’une récente visite à la Nouvelle-Orléans semble tout dire.