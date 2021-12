Entrez dans le chemin privé de Macaulay Culkin et Brenda Song vers la parentalité

Macaulay Culkin et Brenda Song accueillent le bébé n°1

Macaulay Culkin et Chanson de Brenda ont tranquillement construit une maison très spéciale.

Au cas où vous auriez manqué la grande nouvelle, le couple de longue date a accueilli son premier enfant ensemble le 5 avril. Et oui, ils ont réussi à garder leur voyage de grossesse secret jusqu’à ce que bébé Dakota chanson culkin officiellement arrivé.

C’est une nouvelle excitante pour un couple qui a grandi ensemble sous les projecteurs et qui a quand même réussi à garder leur relation du côté privé. Alors qu’ils ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2017, Brenda et Macaulay ont essayé de garder leur relation hors d’Instagram et des tapis rouges. Dans le même temps, le duo a laissé entendre qu’ils étaient plus que heureux ensemble.

« Celui-ci est bon, donc je vais probablement lui mettre des bébés dans un petit moment », a partagé Macaulay dans un épisode de 2018 du podcast The Joe Rogan Experience. « Je veux dire, nous nous sommes définitivement entraînés. »