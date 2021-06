Entrez dans le jeu avec d’énormes économies Prime Day de SteelSeries – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les jeux et les sports électroniques sont parmi les industries à la croissance la plus rapide au monde en ce moment. Si vous êtes un joueur de longue date et que vous cherchez toujours la prochaine longueur d’avance sur un adversaire, vous savez que vous avez besoin du bon équipement. Que vous soyez un fidèle de Xbox, un fan de PlayStation, un fidèle de Nintendo ou que vous aimiez simplement jouer à des jeux sur votre ordinateur, il y en a pour tous les goûts dans le monde du jeu vidéo. Des jours comme Amazon Prime Day, vous êtes sûr de trouver certaines des meilleures offres sur l’équipement. AcierSérie lance certains de ses meilleurs essentiels pour les joueurs à des prix incroyablement bas.

Faites passer votre jeu au niveau supérieur avec l’aide de SteelSeries et des offres incroyables actuellement en cours le Prime Day. Qu’il s’agisse de casques, de claviers, de souris ou de surfaces, AcierSérie vous a couvert. L’amélioration et la mise à niveau peuvent devoir avoir lieu dans le jeu lui-même, vous feriez donc mieux d’améliorer et de mettre à niveau votre équipement en attendant dans le monde réel. Vous pouvez économiser jusqu’à 47 $ sur certains articles pendant cette période limitée.

Pour ceux qui recherchent un casque filaire, le Casque de jeu filaire SteelSeries Arctis 1 devrait être sur votre liste. Ceci est conçu pour Xbox Series X/S et Xbox One et est compatible avec les plates-formes de jeu telles que PS4, PS5 et Nintendo Switch. Vous profiterez de tous les sons critiques et minimaux qui pourraient faire une énorme différence dans vos jeux. Le microphone antibruit ClearCast amovible offre la clarté dont vous avez besoin. Les oreillettes se replieront à plat, ce qui vous permettra de les emporter avec vous. Vous pouvez les acheter pour seulement 34,99 $ pendant l’événement de vente.

Ce ne sont pas les seules offres que vous pourrez obtenir de SteelSeries pendant le Prime Day. Sont également disponibles les Souris de jeu Rival 650 pour seulement 79,99 $, le Casque console Arctic 3 pour PS5 pour 48,99 $, ou le Surface de jeu QcK Prism 3XL RVB c’est seulement 69,99 $ alors qu’il est normalement de 100 $. Trouvez ces offres et bien d’autres pendant le Prime Day, mais n’attendez pas trop longtemps, car vous n’aurez pas de chance et probablement en retard sur votre jeu.

