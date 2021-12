Entrez dans le lancement avec 2 nouveaux spéciaux de Science Channel (exclusifs)

The Science Channel vous fait entrer dans le gigantesque télescope spatial James Webb alors que l’observatoire le plus puissant du monde sera lancé dans l’espace plus tard ce mois-ci. Le réseau fera la chronique de l’incroyable exploit technologique avec deux spéciaux entourant la date de lancement du 22 décembre, PopCulture.com peut annoncer en exclusivité.

Beyond Hubble: The Telescope of Tomorrow sera présenté en première le mardi 21 décembre à 22 h HE sur Science Channel, offrant aux passionnés de l’espace et aux fans de science tout ce qu’ils doivent savoir sur le prochain lancement qui aura lieu en Guyane française – de l’histoire fascinante du télescope construction à ses tests approfondis et à sa préparation pour le lancement historique. En utilisant les dernières animations CGI, Science Channel suivra le voyage et partagera les incroyables images cosmologiques et les mystères que les scientifiques pensent que le télescope capturera.

Le télescope spatial James Webb est le « super-télescope » successeur de nouvelle génération du télescope spatial Hubble, avec un miroir six fois plus grand que son prédécesseur. Avec un prix estimé à 10 milliards de dollars attaché à la construction et à l’exploitation de la révolution technologique, les scientifiques pourront « regarder dans le temps », pour la première fois dans l’exploration spatiale, en regardant les premières étoiles et galaxies ainsi qu’en allant à la recherche de planètes pouvant abriter la vie.

« La vision infrarouge du télescope a la capacité de sonder l’atmosphère de n’importe quelle planète terrestre avec des détails incroyables. Elle va révolutionner notre compréhension du fonctionnement de l’univers et révéler son plus grand mystère : comment s’est formé notre système solaire et sommes-nous seuls dans le cosmos ? » demande la chaîne Science.

Le dimanche 26 décembre à 22 h HE, Science Channel diffusera ensuite une émission spéciale Beyond Hubble comprenant les moments les plus excitants du lancement du télescope spatial James Webb. Les deux spéciaux donnent un aperçu unique de la mission pionnière à travers les yeux et les expériences de l’équipe derrière l’exploit d’ingénierie comme nul autre.

Avec le télescope plus puissant que tout autre observatoire jamais construit et capable de détecter la lumière 44 fois plus faible que les télescopes spatiaux actuels, la dernière frontière est devenue beaucoup plus accessible avec ce moment charnière de l’histoire de l’espace. Préparez-vous pour le lancement avec Beyond Hubble: The Telescope of Tomorrow, dont la première sera le mardi 21 décembre à 22 h HE sur Science Channel, et poursuivez avec une émission spéciale Beyond Hubble après le lancement, qui sera diffusée le dimanche 26 décembre à 22 h HE .