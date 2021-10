Entrez dans le manoir de 15,2 millions de dollars que Zedd vient d’acheter à Joe Jonas

Si le marché immobilier est chaud, alors la maison de ce couple est « Burnin ‘Up ».

Selon le Wall Street Journal, Hermanos Jonas membre Joe Jonas et star de Game of Thrones Sophie Turner ont mis leur maison de la région de Los Angeles sur le marché pour 16,75 millions de dollars en juin. Une source confirme à E! News que DJ et producteur de musique Zedd vous avez depuis acheté le manoir de luxe pour 15,2 millions de dollars.

Située dans le petit quartier d’Encino, la propriété dispose de neuf chambres et 11 salles de bains. Les clients bénéficient d’un vaste système de son surround ainsi que d’un théâtre à la pointe de la technologie. Un vaste système de sécurité permet aux propriétaires de se sentir en sécurité lorsqu’ils profitent d’une piscine pour la nage en longueur, d’un aquarium, d’une machine à brouillard, de lumières disco et d’une station DJ secrète dans l’arrière-cour. Oui, une rock star a vraiment vécu sa meilleure vie ici.

Mais avec un garage pour quatre voitures, un putting green, une cuisine de préparation secondaire, une cave à vin personnalisée et des balcons privés, il y en a pour tous les goûts. On dirait que Zedd, qui est à l’origine de succès tels que « The Middle » et « Stay », a fait une vraie trouvaille.