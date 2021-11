Entrez dans le Margaritaverse : Ma semaine sur NFT.NFC

En me promenant dans les rues grises et humides de Brooklyn mardi dernier, j’ai rencontré un panneau en papier, collé au hasard sur un poteau de rue. « Chat manquant », lit-on. Il y avait quelque chose à propos de l’image du chat lui-même – une sorte de caricature sur le thème d’Halloween, rendue fantaisiste en noir de minuit, avec une bouche cousue et un bouton pour un œil, à la « Coraline ».

Prudemment, je me suis approché du panneau. « Après qu’une expérience a terriblement mal tourné, ce chat Monsta a disparu du laboratoire Paw-X le mercredi 13 octobre 2021 », a déclaré les petits caractères. « Elle a été générée à partir de plus de 500 traits et son ID est le #5502. Cela peut sembler effrayant, mais en fait très timide.

Ce n’est que lorsque j’ai vu la «récompense» proposée, libellée en ETH, que l’empathie que j’avais ressentie pour l’animal perdu s’est évaporée. Ce n’était pas un vrai chat, mais une publicité pour une collection de NFT (jetons non fongibles) sur le thème des animaux dans la veine du Bored Ape Yacht Club : 10 000 icônes générées aléatoirement vivant sur la blockchain Ethereum.

Au cours des six derniers jours, la ville de New York a accueilli une conférence appelée NFT.NYC, une vitrine qui se présente comme « le principal événement annuel de jetons non fongibles ». Parrainé par le principal échange cryptographique Coinbase et le marché NFT OpenSea soutenu par Andreessen, sa portée s’est sentie incroyablement large. Des images de NFT ont fait leur apparition dans toute la ville, des poteaux de la rue de Williamsburg, obsédé par la technologie, aux plus grands écrans de Times Square, où la majeure partie des présentations de la conférence étaient concentrées.

Pour une communauté si épris d’anonymat et d’infrastructure décentralisée, il y a un accent surprenant sur l’idée de se présenter en personne. Les gens de la crypto appellent cela le pipeline « URL vers IRL ». La Miami Bitcoin Conference est le plus grand et le plus impétueux de ces événements, une sorte de Davos culte pour les types Joe Rogan, mais il y en a d’autres, chacun avec sa propre identité : Ethereal, Mainnet, Lisbon Blockchain Week, Kyiv’s Blockchain UA – la liste continue.

Le NFT.NYC de cette année a atteint des sommets historiques pour les crypto-monnaies Ethereum et Solana, qui ont facilité la plupart des actions NFT au cours de l’année écoulée. Heureusement, personne ne parlait de Bitcoin.

Le cofondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, a pris la parole, tout comme Alexis Ohanian de Reddit et le rappeur Busta Rhymes. Les vétérans de la blockchain comprenaient Brantly Millegan de ENS Domains, Lesley Silverman, l’un des meilleurs gourous des actifs numériques chez United Talent Agency, et des centaines d’autres. Quentin Tarantino était également présent avec une annonce concernant un nouveau projet NFT basé sur les scripts originaux de Pulp Fiction.

Beaucoup de ces discussions étaient légères sur le fond – au mieux un faux « leadership éclairé » et au pire du pur marketing. D’une certaine manière, le moment ressemblait à un rapport d’étape pour l’espace. Les NFT sur le thème des animaux comme Pudgy Penguins et Cool Cats sont un tout nouveau phénomène, même si la technologie date de quelques années. Tout le monde sait qu’il y a de l’argent ici, mais la crypto est encore en pleine transition du financier au culturel : à quoi ressemblerait le monde des NFT, même dans quelques mois ? Quelqu’un m’a offert un t-shirt doré CryptoKitties en sortant.

La composante diurne de NFT.NYC était principalement un prétexte pour une série d’afters fastueux.

Les choses ont commencé à Halloween, avec une « Yacht Party » organisée par le Bored Ape Yacht Club, l’une des collections NFT les plus convoitées d’aujourd’hui. Les jetons eux-mêmes commencent actuellement à 135 000 $, mais certains se sont vendus pour des millions. Étant donné que la participation à l’événement de dimanche était « à jeton » (c’est-à-dire réservée aux propriétaires de NFT), 135 000 $ étaient essentiellement le prix d’admission. Il y a également eu un deuxième événement Bored Ape plus tard dans la semaine, avec des performances des Strokes, Beck et Lil Baby. Lecteur, je n’ai assisté ni à l’un ni à l’autre.

Avec lundi soir est venu l’événement phare du club social soutenu par crypto Friends with Benefits. La programmation de la soirée – le collectif artistique russe Pussy Riot, ainsi que des sets de DJ de Caroline Polachek, Doss et Channel Tres – ressemblait à une tentative consciente de s’éloigner du genre de mentalité « 2012-core EDM bro » imprégnant le reste de la conférence. (C’est également vrai pour la crypto en général : des musiciens comme Justin Blau, les Chainsmokers et Steve Aoki, qui ont tous culminé avec le boom du brostep au début des années 2010, ont contribué à définir l’identité culturelle de la crypto au cours des dernières années.)

Comme pour la soirée Bored Ape, l’événement était limité aux détenteurs de jetons. Vous pouvez payer 600 $ pour cinq jetons FWB ou enchérir sur un NFT offrant 12 tickets boissons et une entrée pour six invités. Le NFT s’est vendu pour 11 ETH, soit environ 50 000 $.

Bien sûr, les 600 $ ne garantissaient pas l’admission – la file d’attente pour entrer dans le lieu (Good Room, à Greenpoint) faisait environ trois pâtés de maisons et la capacité était limitée. Certains détenteurs de jetons ont fini par être refoulés.

Parce que les boissons coûtaient 13 $ chacune, un contingent de premiers fêtards a campé au bar de l’autre côté de la rue. Juste à l’extérieur, l’artiste pseudonyme de NFT Shl0ms mettait en scène une œuvre d’art de performance qui impliquait de pulvériser des toilettes avec un club. Shl0ms a déjà publié des éclats de toilettes numériques sous forme de NFT, en clin d’œil à la « Fontaine » de Duchamp, mais la cérémonie physique semblait plus conforme à l’énergie frénétique de la conférence.

Plus tard dans la nuit, j’ai rencontré un ami non-crypto au bar. « Etes-vous en FWB ? » J’ai demandé. « Qu’est-ce que c’est que FWB ? » il a répondu. «Est-ce une chose crypto? Portons un toast à ne pas être des perdants de la crypto, mec. Sirotant solennellement mon gin tonic, je ne dis rien.

Aller à toutes les fêtes aurait été impossible. Audius a organisé une fête. La Fondation a organisé une fête. OpenSea a organisé une fête. Andreessen Horowitz a organisé une fête. Playboy a organisé une fête. Sotheby’s a organisé une fête appelée « Enter the Mojitoverse » – Meek Mill était là, apparemment.

Les choses ont commencé à se mélanger. Lors d’un événement pour la startup sociale Yat axée sur la cryptographie, des gars avec des contre-dépouilles ont shilled leurs startups alors que des pots de champignons sautés languissaient sous des lampes fluorescentes sur une table de buffet. Questlove avait inexplicablement été embauché pour devenir DJ. Le barman m’a proposé quelque chose qui s’appelle un « Hodl Toddy » – je n’ai pas posé de questions. J’ai dit à quelqu’un que j’aimais son t-shirt CryptoPunk. « Je le possède », m’a-t-il dit fièrement.

Tôt mercredi matin, je me suis retrouvé au cœur de Times Square, regardant une montagne de ceviche de crevettes scintillant au sixième étage d’un Margaritaville – le nouvel emplacement de la chaîne de Jimmy Buffet, un peu campy, un peu horrible. restaurants à thème tropical. Il partage l’espace avec une synagogue.

Les participants ont erré dans un état second. Les crevettes étaient gratuites et apparemment sans fin. Le café, m’a-t-on dit, ne l’était pas.

De plus, ils n’avaient plus de café.

Jeudi après-midi, je me suis rendu au Terminal 5, une salle de concert très décriée à l’extrême ouest de Manhattan, pour une exposition d’art numérique parrainée par le fonds NFT Metapurse. Après avoir traversé un tunnel éclairé par stroboscope, je suis arrivé au rez-de-chaussée, où l’artiste NFT Beeple signait avec désinvolture des autographes et posait pour des photos. L’espace était baigné d’une lumière verte crue ; les nouveaux riches de crypto se promenaient dans les masques de Guy Fawkes. L’ambiance était en partie Electric Daisy Carnival, en partie Gaspar Noé.

À l’étage, j’ai rencontré un couloir sombre bordé d’écrans de télévision. Des participants portant des casques de réalité virtuelle se tenaient devant les écrans – les pieds plantés, les bras tournoyants – tentant d’explorer une galerie d’art numérique dans le métaverse.

Un préposé adolescent a essayé de me placer dans un casque, mais n’a pas réussi à aligner la mise au point et a donc abandonné. Alors qu’il l’enlevait, un autre explorateur du métaverse se dirigea vers un rebord voisin, renversant une boisson perchée.

En sortant, j’ai vu un livre à vendre, « Goodnight Moonlambo » – « Goodnight Moon » pour la foule Bitcoin aux yeux laser. « 20 dollars », pépia le vendeur, sans humour.